El dólar blue pierde valor este 29 de junio

El dólar blue inició la jornada de este 29 de junio a con una disminución de $3 y se llega a los $493 para la venta.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP con el bono GD30 alcanzando los $485,17.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación registra una disminución y cae a $499,40.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $503.00 en promedio.

Dólar Qatar

Mientras que el dólar Qatar se valúa en los $533.

Dólar Ahorro

En tanto, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada a $439,72.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $266,76 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista comienza la jornada a $255,90.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central (BCRA) al cierre de la jornada realizó compras por un total de US$ 14,5 millones en el mercado de cambios. Además, se registraron liquidaciones provenientes de las economías regionales por otros US$ 20,2 millones y el banco central recibió ingresos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$ 157 millones.