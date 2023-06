El dólar blue cierra con un leve alza este 28 de junio

El dólar blue finalizó la rueda de este 28 de junio con un incremento de $1. Es decir que cerró en $496 para la venta y $491 para la compra, lo que resultó en una brecha del 93,4% con respecto al tipo de cambio oficial.

Dólar MEP

El dólar MEP o Bolsa cotizó en $482,1, y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 88,43%

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación experimentó una caída y se situó en $494,5, mientras que el spread con respecto al tipo de cambio oficial se ubica en un 93,25%.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $497 en promedio.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio relacionados con los gastos en turismo en el extranjero, el dólar Qatar alcanzó un nuevo máximo al cerrar en $536,3, y la diferencia con el dólar paralelo supera nuevamente los $40 por tercera jornada consecutiva, llegando a $41,32.

Dólar Oficial

El dólar sin impuestos alcanzó en $268,28 en los principales bancos privados, en el Banco Nación experimentó un aumento de 50 centavos, para cerrar a $266,5 en la venta.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, alcanzó los $438.90. El dólar mayorista, regulado por el BCRA, finalizó la semana reducida en $253,3.

Balance del Banco Central

Banco Central (BCRA) al cierre de la jornada realizó compras por un total de US$ 14,5 millones en el mercado de cambios. Además, se registraron liquidaciones provenientes de las economías regionales por otros US$ 20,2 millones y el banco central recibió ingresos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de US$ 157 millones.