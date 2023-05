El dólar blue continua su caída y acumula tres días a la baja

El dólar blue cotizó a la baja a $469 para la venta y los tipos de cambio financieros operaron de manera dispar en la bolsa porteña en el segundo día de las nuevas limitaciones para operar sobre esas cotizaciones.

El dólar paralelo descendió a $469 para la venta y $464 en la compra, reduciéndose la brecha con el oficial al 107,8%. La disminución del dólar blue lo acercó a los valores mínimos de una semana, cuando cotizó a $462 el 24 de abril pasado, y se mantuvo en el mismo valor que en el cierre del mes anterior.

Dólar MEP

En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa aumentó en casi un peso, operando en los $429,6 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 90%.

Dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación disminuyó a $423 y el spread con el dólar oficial alcanzó el 89%.

Dólar Crypto

En tanto, el dólar crypto se comercializa a $442.

Dólar Qatar

Entre los tipos de cambio que se aplican para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito, el dólar Qatar se vendió a $464,18 y el turista o tarjeta avanzó hasta los $ 406.

Dólar ahorro

El dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva, finalizó en $382,95, mientras que el oficial sin impuestos promedió una cotización de $232 en los principales bancos privados, y en el Banco Nación cerró en $232,9.

El dólar mayorista, que regula el BCRA, aumentó a $225,25 y en los primeros dos días de esta semana subió $2,52 en comparación con el aumento de $2,34 registrado en el mismo período de la semana anterior.

Balance del Banco Central

El Banco Central debió vender divisas por un valor de US$ 125 millones hoy para contener al mercado cambiario. El BCRA también realizó pagos por importación de energía por unos US$ 60 millones. Aunque el dólar agro aportó US$ 99 millones, la liquidación más alta desde el 24 de abril pasado, y acumula ingresos por US$ 1.704 millones desde el inicio de la tercera etapa del Programa de Incremento Exportador.