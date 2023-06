El dólar blue logra estabilizarse este martes 6 de junio

El dólar blue comenzó estable en la jornada de este martes 6 de junio tras perder $4 en el cierre anterior. De esta manera, la divisa paralela se vende a $486.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP marca un retroceso mínimo y se comercializa a $476.51.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el Contado con Liquidación bajó casi $1 en su cotización y permanece en $496.66 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se mantiene estable y se intercambia a $482.50 en promedio.

Dólar Ahorro

El dólar ahorro o solidario se comercializa a $414.97, es decir sin cambios respecto a la jornada anterior ​.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial aumenta su valor y en promedio para la venta está a $252.06.

Balance del Banco Central

En el cierre anterior, el Banco Central (BCRA) compró US$ 6 millones en el mercado de cambios, el menor saldo positivo en casi cuatro semanas, cuando el pasado 10 de mayo compró US$ 3 millones. La liquidación de los agroexportadores, que siguen cursando operaciones vinculadas a las exportaciones de Economías Regionales fue de US$ 16 millones.