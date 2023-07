El dólar blue recupera valor este 5 de julio respecto a la jornada anterior

El dólar blue inició la jornada de este 4 de julio recupera $1 respecto al cierre anterior y se vende en $494, mientras que se comercializa a $489 para la compra.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP se vende en $486,32.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el Contado con Liquidación (CCL) cae a los $496,21.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $498.00 en promedio.

Dólar Qatar

Mientras que, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, el dólar Qatar se valúa en los $542,56.

Dólar Ahorro

En tanto, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada con un avance y se vende en $446,32.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $271,24 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista comienza la jornada a $259,35.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central terminó con ventas por US$ 47 millones para atender las necesidades del mercado. En tanto, las liquidaciones de las economías regionales por medio del dólar agro sumaron US$ 8,6 millones, y acumularon un total de US$ 5.426 millones desde que empezó esta tercera fase del programa.