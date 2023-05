El dólar blue vuelve a generar tensión y cerró nuevamente al alza este 23 de mayo

El dólar blue continuó su tendencia al alza y cerró este martes 23 de mayo a $492 para la venta, mientras que los tipos de cambio financieros también experimentaron avances y se acercaron a sus máximos históricos. La divisa paralela se mantuvo cerca de su máximo nominal, tras cotizar a $487 para la compra y $492 para la venta, alcanzando nuevamente su nivel más alto desde el 24 de abril cuando llegó a los $495. La brecha con el tipo de cambio oficial se sitúa en el 109%.

Dólar Contado con Liquidación

En la bolsa porteña, el dólar contado con liquidación registró un aumento acercándose a su récord nominal. Después de subir más de dos pesos, cerró en $481,11, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 104,8%.

Dólar MEP

Por otro lado, el dólar MEP o dólar bolsa interrumpió su tendencia bajista de dos días y subió hasta los $466,76, con una brecha del 98,7%.

Dólar Qatar

En cuanto a los tipos de cambio vinculados al turismo, el dólar Qatar alcanzó los $490,90.

Dólar Cripto

Por su parte, el dólar critpo se vende a $478,5 en promedio.

Dólar Turista

Mientras que el dólar turista o tarjeta, utilizado para gastos en el extranjero, se ofreció a $429,54.

Dólar Solidario

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva, subió a $404,9, y el tipo de cambio mayorista, regulado por el BCRA, operó en torno a los $234,95.

Balance del Banco Central

El Banco Central llevó a cabo compras por un valor de US$ 14 millones en el mercado, acumulando adquisiciones netas por encima de los US$ 196 millones en lo que va del mes. Además, se realizaron pagos de importación de energía por aproximadamente US$ 50 millones y las liquidaciones del dólar soja alcanzaron los US$ 66 millones.