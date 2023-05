El dólar blue vuelve a subir su valor este 11 de mayo

A mediodía de este jueves 11 de mayo, el dólar blue experimenta un aumento de $2 y se sitúa en $473 en el mercado paralelo.

Dólar MEP

Por otro lado, los dólares financieros presentan comportamientos diversos: el MEP o Bolsa disminuye a $435,36.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación aumenta a $442,85.

Dólar Cripto

En tanto, el dólar cripto cotiza a $447 en promedio.

Dólar Oficial

Asimismo, el tipo de cambio oficial minorista se comercializa a un promedio de $237,52.

Dólar Ahorro

Por su parte, el dólar ahorro cotiza a $391,88.

Dólar Turista

En tanto el dólar turista se vende a $479,18.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central adquirió solo US$ 1 millón después de atender la demanda de importadores y realizar pagos de energía por un total de US$ 40 millones. Por su parte, el dólar soja contribuyó con US$ 98 millones. En cuanto a las reservas internacionales, se redujeron a US$ 33.721 millones.

Las perspectivas sobre la recaudación del dólar soja se vieron afectadas el miércoles debido al anuncio de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre una nueva reducción a 21,5 millones de toneladas en la cosecha de soja.