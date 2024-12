Desde CTERA advierten que el arancel a extranjeros "no cambiaría significativamente la financiación de las universidades"

El gobierno argentino anunció que los estudiantes extranjeros no residentes deberán pagar un arancel para poder acceder a las universidades nacionales. Esta medida busca generar recursos adicionales para el sistema educativo, aunque su impacto sobre el financiamiento general de las universidades aún está en duda.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Marcelo Creta de CTERA, quien confirmó que efectivamente el gobierno presentó una medida que afecta a los estudiantes extranjeros en las universidades nacionales, proponiendo un arancel para aquellos que no sean residentes.

Cómo afecta esta medida a los estudiantes extranjeros

Según el entrevistado, los estudiantes extranjeros residentes seguirán sin pagar aranceles, ya que el financiamiento de las universidades proviene de los impuestos que estos contribuyen. Sin embargo, “es importante señalar que solo un pequeño porcentaje de estudiantes extranjeros se ve afectado por esta medida, principalmente en universidades de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en el resto del país la presencia de estudiantes extranjeros es mucho menor”, añadió.

Qué sucederá con los estudiantes de posgrados

En cuanto a los posgrados, Creta explicó que los estudiantes no residentes ya están sujetos a aranceles, y el debate se centra principalmente en aquellos estudiantes que permanecen por un corto período y que no cumplen con los requisitos para la residencia. “Este arancel adicional no cambiaría significativamente la financiación de las universidades, porque la mayoría de los ingresos provienen de otros fondos, y lo recaudado sería mínimo en comparación con las necesidades reales del sistema educativo”, agregó.

Cómo ayudará a la financiación de las universidades los aranceles

En continuidad con el tema, el entrevistado aseguró que la medida no resolverá los problemas de financiación que enfrentan las universidades y el dinero generado por este arancel “sería casi nulo en relación con el presupuesto necesario para cubrir la inflación y el funcionamiento de las universidades en el próximo año”.

En ese sentido, Creta aseguró que el sistema universitario argentino necesita un aumento sustancial de presupuesto, estimado en más de dos mil billones de pesos, para garantizar su funcionamiento adecuado, especialmente con la creciente inflación. “Además, esta propuesta distrae la atención de los problemas fundamentales que afectan al sistema educativo, como la precarización de los salarios de los docentes y no docentes, que han perdido un 70% de su poder adquisitivo debido a la inflación”, siguió.

Para finalizar, el entrevistado, agregó: “Aunque el gobierno busque soluciones a través de nuevas medidas como el arancel para extranjeros no residentes, la verdadera solución pasa por un ajuste mayor en el financiamiento y la revalorización de los trabajadores de la educación”.