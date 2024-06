El gobierno nacional pone en marcha los vouchers de salud

En las últimas horas, se anunció la implementación de los vouchers de salud. El municipio de San Nicolás es el primero en llevarlo a cabo.

La financiación del sistema público de salud

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Vamos a hablar con Jorge Yabskowky, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), quien expresó que la implementación de los vouchers “es algo que el presidente había prometido en sus discursos”.

Según el entrevistado, el objetivo de los vouchers de salud es “financiar el sistema público de salud” que tiene, entre otras responsabilidades, atender a 20 millones de argentinos que dependen exclusivamente de la cobertura pública.

San Nicolás, el primer municipio en implementarlo

El municipio de San Nicolás ha estado planteando desde hace tiempo la necesidad de un seguro municipal, una experiencia de privatización en conjunto con el Grupo Oroño, que es “el grupo económico sanitario más poderoso del sur de Santa Fe”, dueño de clínicas, prepagas, centros de diagnóstico y un sanatorio privado o semi-privado, contó el entrevistado.

En continuidad con el tema, Yabskowky explicó que para hacerlo funcionar “se creó un seguro de salud o voucher para alrededor del 30% de la población de San Nicolás”, permitiéndoles atenderse en ese sanatorio privado. En otras palabras, “la Municipalidad paga la atención en el sector privado para su población sin cobertura, a pesar de que San Nicolás cuenta con más de 20 Unidades de Atención Primaria y un hospital de alta complejidad como el Hospital San Felipe, que lleva años atendiendo la salud de los nicoleños”, explicó.

Las cifras de la salud pública

En ese sentido, el profesional aseguró que es fundamental fortalecer el sector público de salud que cuenta con 1700 hospitales y 6000 unidades sanitarias y atiende a 20 millones de argentinos sin cobertura, además del 90% de las emergencias. “El sector público forma 10 de los 12 mil residentes y se enfoca en la prevención y rehabilitación”, agregó.

Cuáles son las prestaciones que darán los vouchers

Con respecto a la función de los vouchers, el profesional de la salud aseguró que, “no está claro para qué servirán esos vouchers” y servirán para cubrir una gripe, operación, campañas de prevención o rehabilitación. “Tenemos una crisis de discapacidad enorme y no sabemos si cubrirán eso y la Municipalidad de San Nicolás y el Ministerio de Salud no han hecho pública la cartera de prestaciones accesibles con ese seguro”, continuó.

Para cerrar, expresó: “Seguramente, cuando aparezca la cartilla real de prestaciones, veremos que cubre solo temas elementales y que el Hospital San Felipe de San Nicolás seguirá atendiendo los casos complejos de la población. Esto solo beneficiará a una parte de la población y será un negocio para el sector privado”.