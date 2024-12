CONINAGRO sobre la baja de retenciones para 2025: “No podemos vivir de anuncios, necesitamos que se materialice”

El Presidente Javier Milei anunció que para 2025 se viene una baja de las retenciones para el agro, lo cual despertó cierta expectativa en el sector, sin embargo, esperarán a que se materialice para emitir algún tipo de opinión al respecto. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el nuevo presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano.

“Es lo correcto el anuncio de Javier Milei en bajar las retenciones, si bien nosotros no podemos vivir de anuncios y necesitamos que se materialice, en primera instancia recibimos con mucha expectativa esta noticia”, comentó Lucas Magnano. “Nos parece que es el camino ineludiblemente que tiene que tener la producción agropecuaria para poder ir despegando y salir de este proceso de estancamiento”, agregó.

Cómo ve el sector del agro las diferencias entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Posteriormente, Magnano planteó: “La ausencia de Victoria Villarruel en el anuncio de Javier Milei son cuestiones del Gobierno, desconocemos en profundidad cómo es la relación de ellos, pero es lo más normal que cada uno tenga su actividad paralela, están en 2 poderes diferentes y no habría que hacer ninguna conjetura al respecto”.

La continuidad del dólar blen

“Con la llegada de los dólar blend y el actual con esta paulatina desaparición de la brecha, probablemente el Gobierno va a evaluar si es conveniente que continúe porque el Gobierno está perdiendo de capturar el 20% de los dólares”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Sería siempre que de por medio haya una mesa de diálogo, sería importante traerlo al debate porque probablemente el blend haya perdido su impacto y no sea conveniente que esté activo”.

Por otro lado, el presidente de CONINAGRO señaló: “Viniendo desde el campo nos criamos prácticamente siempre siendo muy austeros en la administración y el INTA no debe ser ajeno a un sano recorte, a una reestructuración y a lograr ser más eficientes con los recursos que se tienen”. A su vez, remarcó que, “no me parece menor que el INTA logre esa eficiencia y probablemente logre esa adaptación que requieren los tiempos actuales”.

Para finalizar, Magnano expresó: “A medida que uno va necesitando ir cumpliendo sus compromisos, el productor va liquidando, esta depresión de precios se da por cuestiones coyunturales y regionales como es una gran devaluación en Brasil”.