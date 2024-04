“El Presidente viene utilizando la licuadora más que la motosierra”, aseguró un economista

Uno de los puntos más destacados del discurso de Javier Milei en la cadena nacional ha sido la reivindicación del superávit fiscal, sin embargo, el debate se instaura en que sector de la sociedad recibió la mayor parte del ajuste. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, Canal E se comunicó con el economista, José Simonella.

“No es un superávit sostenible, más allá de que es deseable el superávit por todas las dificultades macroeconómicas que tenía Argentina financiando el déficit con emisión”, comentó José Simonella. “Este superávit está basado en que el Gobierno se sentó sobre la caja y, así como no le pagó a CAMESA, no ha hecho las transferencias a las provincias, además de una gran licuación”, agregó.

Un ajuste de mejor calidad, el pedido del FMI al Gobierno

Posteriormente, Simonella planteó: “El Presidente trató de demostrar que había utilizado más la motosierra que la licuadora, pero para mí el Presidente viene utilizando la licuadora más que la motosierra”. Luego, manifestó que, “lo que ha hecho es licuar los gastos vinculados a prestaciones sociales, por eso este gasto no es sostenible y el propio FMI no se asusta frente a los ajustes, pero está advirtiendo al Presidente que avance con un ajuste de mejor calidad”.

¿Hasta dónde puede aguantar cada sector de la sociedad?

“El Gobierno ha tratado de mantener el apoyo de la gente al ajuste, un apoyo que ha sido incondicional, ha sido reconocido por el propio Presidente, pero no todo el mundo lo soporta”, sostuvo el entrevistado. “Están los que están de acuerdo con el ajuste y lo pueden aguantar, están los que no están de acuerdo con el ajuste pero lo pueden aguantar, sin embargo, hay una gran mayoría que ya no puede aguantar más el ajuste”, complementó.

Sobre la misma línea, el economista señaló: “Es un ajuste muy fuerte, que el propio Presidente lo pone como el más grande de la historia y suena raro que un político se haga publicidad con eso”. A su vez, remarcó que, “al Presidente hay que reconocerle que lo votaron para que haga un ajuste, pero este ajuste no es soportable mucho tiempo más y menos en el marco de una recesión tan profunda, que le va a pegar al trabajo”.

Para finalizar, Simonella expresó: “Difícilmente la economía se reactive en V como planteaba el Gobierno, es más, el Gobierno aspiraba a que eso sucediera a partir de este mes”.