“El riesgo país inadvertido”: se estima que un 43% de los alumnos de quinto año no comprende lo que lee

La educación en Argentina está pasando por un momento crítico, se llevaron a cabo las evaluaciones nacionales y los resultados son alarmantes, el 82% de los alumnos de quinto año no tuvieron un desempeño satisfactorio en matemática y el 43% no comprende lo que lee. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se contactó con el presidente del Proyecto Educar 2050, Manuel Alfredo Álvarez.

“Las evaluaciones nacionales ya son una tradición, pero lo que no es una tradición es que los argentinos nos espabilemos frente a estos resultados”, comentó Manuel Álvarez. “Hace 20 años que las evaluaciones distintas de carácter educativo nos vienen diciendo que un 50% de los chicos no comprenden lo que leen”, agregó.

El verdadero riesgo país

Posteriormente, Álvarez planteó: “La caída en los aprendizajes es muy pronunciada y los alumnos de quinto año, un 82% no logra resultados satisfactorios mínimos en matemática y un 43% no comprende lo que lee”. Luego, manifestó que, “cuando uno tiene estos datos, parecería que es el verdadero riesgo país inadvertido, a través de los años tenemos noticias muy avergonzantes de educación, sin embargo, no lo ponemos como un tema prioritario en la política pública”.

La falta de resultados en el ámbito académico abarca a la sociedad y la política

“Es sistémico el problema de la educación, no podemos achacar solo a los docentes, hay muchos docentes que hacen ejemplos heroicos teniendo en cuenta las condiciones salariales, de infraestructura y los traslados que deben hacer”, sostuvo el entrevistado. “Hay un 82% que no reúne los aprendizajes mínimos para la vida adulta, lo cual es un problema que supera a los docentes y que abarca a la sociedad y la política”, complementó.

Por otro lado, el presidente del Proyecto Educar 2050 señaló: “La educación siempre fue un motor de equidad social y, lamentablemente, estos informes de las pruebas Aprender que se presentaron, indican que es lo contrario, a pesar de que pasa el tiempo la desigualdad es más amplia”. A su vez, remarcó que, “tenemos que priorizar el tema de los más vulnerables”.

A modo de cierre, Álvarez expresó: “Hay experiencias muy simbólicas en diferentes lugares de latinoamérica donde la pobreza ha sido revertida con buena educación y en Argentina difiere mucho de acuerdo a la provincia, la jurisdicción o si el colegio está en zona urbana y rural”.