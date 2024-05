En qué consiste el traspaso de trabajadores a colaboradores establecido en la Ley Bases

En vista a determinar ciertos cambios en cuanto a lo laboral, dentro de la Ley Bases se encuentra un apartado que establece que un trabajador independiente podrá contar con 5 colaboradores. Es por eso que para entender a qué se refiere este cambio establecido en el proyecto de ley, este medio se puso en comunicación con la abogada, Julieta Jaime.

“Esta nueva figura que se está introduciendo con la reforma laboral viene en relación a las otras medidas que se están adoptando, como la eliminación de las multas por empleo no registrado y después llevar al trabajador a otro lugar que sería el de colaborador”, comentó Julieta Jaime. “El artículo 96 de este proyecto de Ley Bases establece que un trabajador independiente pueda tener hasta 5 colaboradores”, agregó.

Cuál es el cambio de trabajador a colaborador

Posteriormente, Jaime planteó: “Lo que cambia cuando hablamos de colaboradores es que no estarían bajo una relación de dependencia y no tendrían que estar registrados como en un contrato laboral, pasarían a facturarle a este trabajador independiente”. Luego, manifestó que, “lo que sí se introduce es que tenga que tener una ART, aseguradora de riesgo de trabajo, y que también se haga un pago de aportes previsionales y cuota para la obra social”.

El traspaso a colaborador implica una eliminación de la estabilidad de un contrato normal

“Esto elimina todo lo que concierne a lo que es un contrato de trabajo propiamente dicho, estaríamos eliminando la estabilidad”, sostuvo la entrevistada. “Un trabajador no va a contar con la misma estabilidad en el caso de que quieran rescindir de sus servicios, si no lo quieren tener más contratado, directamente no tendrían que abonar ninguna penalidad por ello”, complementó.

Por otro lado, la abogada señaló: “Esto es una forma de legalizar la situación actual que es bastante crítica”. A su vez, remarcó que, “no estaría siendo algún tipo de mejora o beneficio para este empleo no registrado, sino lo que haría es eliminar la posibilidad de que, a futuro, el trabajador pueda iniciar algún tipo de reclamo o pueda pedir la estabilidad bajo una contratación laboral normal”.

A modo de cierre, Jaime expresó: “Esto se podría asimilar con el contrato de obras y servicios, precisamente, está regulado en el código civil la contratación para obras y servicios que tienen un fin determinado y un periodo determinado para un fin determinado”.