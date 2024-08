El Gobierno se encuentra con problemas para darle credibilidad a las medidas que toma en materia económica, además de que debe solucionar sus problemas en cuanto a las señales confusas. Ante este panorama, este medio se contactó con el ex director del Banco Central, Enrique Szewach.

“Está muy mal interpretado en Argentina lo del REM, los bancos centrales no piden a las consultoras que calculen el REM para ver si aciertan o no el plan, le piden a las consultoras que calculen la inflación pronosticada para ver si están bien ancladas las expectativas”, comentó Enrique Szewach. “El Banco Central quiere saber si el mercado le cree, no saber si el mercado se equivoca”, agregó.

Cuál es la clave de la política económica

Posteriormente, Szewach planteó: “Si hay pifiadores seriales es problema del Gobierno no de los pifiadores, la clave de una política económica es que te crean, porque cuando no es creíble es más costoso”. Luego, manifestó que, “si el mercado le hubiera creído a Caputo que iba a lograr superávit fiscal en el primer mes, a lo mejor la recesión hubiese sido más suave”.

“Hay problemas de credibilidad porque el Presidente dice emisión cero, el ministro dice que van a ver y el presidente del Banco Central dice que van a emitir para atender la demanda de dinero hasta cierto techo”, sostuvo el entrevistado. “Es probable que Argentina pueda tener un mes con una tasa de inflación que empiece con 1 pero están anclando el tipo de cambio y postergando algunos aumentos tarifarios, pero el tema es conseguir un sendero creíble”, complementó.

Las señales confusas del Gobierno

Por otro lado, el ex director del Banco Central señaló: “El Gobierno manda señales confusas porque dijo que se postergaban aumentos pero en agosto hubo algunos aumentos de electricidad y gas, ahora hay aumentos de transporte público”. Sobre la misma línea, remarcó que, “todo es relativamente confuso en esa política”.

A modo de cierre, Szewach expresó: “El problema de los pasivos remunerados del Banco Central no se solucionó, cambió de nombre, los intereses los paga el Tesoro pero alguien los paga, es el mismo bolsillo, lo único que logra es que se ha independizado el movimiento de la tasa de interés”.