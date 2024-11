Estiman que Argentina no se vería afectada por el aumento de aranceles que ejercerá Donald Trump

La promesa de campaña por parte de Donald Trump donde establece un aumento en los aranceles de las importaciones para quienes quieran importar en Estados Unidos sin duda tuvo fuertes repercusiones en el mercado, sin embargo, Argentina no se inmutó. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el asesor financiero, Omar De Lucca.

“El anuncio de imponer aranceles a las importaciones era algo que ya lo venía prometiendo durante la campaña electoral y se hablaba de una guerra comercial con China”, comentó Omar De Lucca. “El anuncio impacta a los mercados porque los aranceles que está poniendo Trump no son nada baratos y eso genera una presión en países emergentes a la hora de tener que devaluar su moneda”, agregó.

Argentina no sentiría el impacto del aumento de aranceles por parte de Donald Trump

Posteriormente, De Lucca planteó: “Si miramos lo que está pasando en Argentina hoy, no le está pegando demasiado al tipo de cambio, de hecho, el dólar sigue bastante estable, el riesgo país sigue en niveles de 740 puntos”. Luego, manifestó que, “hay una relación bastante estrecha entre Milei y Donald Trump, lo que hace que una vez más Argentina salga bien parada de este tipo de medidas internacionales”.

El apoyo internacional será determinante para seguir bajando el riesgo país

“Es importante que Argentina tenga el apoyo de países del primer mundo para fortalecer todo el negocio de sudamérica y no solamente el Mercosur”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Integrarse al mundo es una de las principales premisas del Gobierno de Javier Milei, si uno no se abre al mundo y no baja el riesgo país como está bajando, Argentina no podría estar en posibilidad de volver a los mercados voluntarios de crédito internacional”.

Por otro lado, el asesor financiero señaló: “Javier Milei tiene muy buena relación con Donald Trump y también con Elon Musk, así también con el Fondo Monetario, ya que Argentina viene dentro de todo cumpliendo los objetivos que le pone el FMI y estamos al borde de llegar a un nuevo acuerdo, además de un eventual levantamiento del cepo cambiario”.

Para finalizar, De Lucca expresó: “Se lo ve muy firme al Presidente en lograr este acuerdo con el FMI para fortalecer las reservas, ya que es el punto más crucial por el cual hoy no se puede levantar el cepo”.