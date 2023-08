Eugenio Semino: "Los jubilados no llegan a cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas"

Con el fin de mantener los haberes en correlatividad con la inflación, el Gobierno anunció una serie de reajustes en los bonos que corresponden a los jubilados y pensionados de Argentina. En este contexto, este medio se comunicó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

En primera instancia, Eugenio Semino comentó que habrá un reajuste para docentes jubilados nacionales. “Esto se rige por un índice que no tiene que ver con la ley de movilidad sino con un índice propio. Ese reajuste para 180.000 docentes jubilados del país, será del 27%”, añadió.

Los jubilados que han tenido 30 años de aporte, tendrán un reajuste de $36.000

“El otro anuncio tiene que ver con casi 1.400.000 jubilados y pensionados nacionales, que son aquellos que tienen 30 años de aportes hecho al sistema y tienen su ingreso atado a la variación del salario mínimo vital y móvil”, expresó Semino, que luego agregó: “En julio se elevó de $80.000 a $105.000, y esa diferencia se le está pagando a los jubilados que no tienen moratoria. Con los dos bonos que están cobrando ahora con el mensual de agosto, una de $15.000 y otra de $21.000, ese sector va a tener un reajuste de $36.000”.

El 80% de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo tendrán un bono de $20.000

Con respecto a los 6.000.000 de jubilados y pensionados, donde el 80% cobran el haber mínimo, el defensor de la tercera edad dijo que, “van a seguir cobrando los $70.000 en agosto y se les va a incorporar, como se venía haciendo, en lugar del bono de $17.000 que recibieron en julio, $20.000. Vale decir, que van a cobrar de bolsillo la gran mayoría de jubilados y pensionados en el mes de agosto $90.000”.

Qué reajuste se prevee para el mes de septiembre

“Qué se va a anunciar seguramente pre electoralmente en los proximos dias, el reajuste para septiembre para todos los jubilados que genera la ley de movilidad”, adelantó el entrevistado. A su vez, remarcó que para ese reajuste se prevee un 23%. “En realidad, esto va a corroborar esta pérdida del poder adquisitivo y que los jubilados de la república argentina, no llegan a cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas”, completó.

A modo de cierre, Semino aseveró que en las últimas 48 horas, se ha profundizado una crisis en la atención a la salud del adulto mayor debido a que el PAMI se encuentra sin sistema informático a causa de un hackeo. Sobre la misma línea, informó: “Aún no ha trascendido públicamente. Esto le impide realizar recetas electrónicas, no hay posibilidad de dar nuevos turnos y no existe la chance de transmitir los protocolos para poder proveer drogas oncológicas”.