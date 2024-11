Expensas: por qué en algunos casos superan el valor del alquiler

Las expensas de los departamentos han aumentado considerablemente en los últimos años, y en algunos casos, superan el valor mensual del alquiler. Este fenómeno se debe a una combinación de factores como el aumento de los sueldos de los encargados, los costos de mantenimiento y la morosidad de algunos inquilinos, lo que genera una presión económica extra para los residentes.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Juan Luciani, abogado especialista en Propiedad Horizontal, quien explicó que cuando alguien está considerando mudarse a un departamento, “hay varios factores que deben tomarse en cuenta, además del valor del alquiler”.

Cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de alquilar

Según el entrevistado, uno de los aspectos clave son las expensas, que pueden variar dependiendo del tipo de edificio y de la cantidad de encargados que tenga porque esto impactará directamente en el gasto mensual del inquilino. Por ejemplo, “durante el pago de aguinaldos, es común que los inquilinos sean quienes asuman esos costos adicionales, por lo que deben tener en cuenta estos detalles al momento de calcular el presupuesto mensual”, agregó.

Por otra parte, Luciani mencionó que los salarios “no han aumentado al mismo ritmo que las expensas”, lo que complica aún más la situación para muchos inquilinos, porque en su mayoría, quienes viven en edificios no son personas de altos ingresos. Y remarcó que, esto hace que el día a día de muchos se vuelva aún más difícil, ya que el aumento de los costos fijos, como las expensas, no se ve reflejado en sus sueldos.

Cómo se dividen las expensas

En cuanto a las expensas, Luciani sostuvo que se dividen entre las ordinarias, que son las habituales, y las extraordinarias, que suelen estar relacionadas con reparaciones o mejoras en el edificio. Sin embargo, “en muchos contratos de alquiler no se especifica claramente esta distinción, lo que genera confusión”.

Por otra parte, el entrevistado sostuvo que uno de los problemas más notables es el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, que actualmente ronda el 30% e “implica que el 70% restante de los inquilinos y propietarios debe cubrir los gastos de aquellos que no pagan, lo que alimenta un círculo vicioso”.

Para finalizar, Luciani dijo: “El costo de los sueldos de los encargados de edificio, que representan el 60% de las expensas, sigue aumentando debido a las paritarias mensuales, lo que genera un desfase entre lo que los propietarios pueden ajustar y lo que realmente se paga”.