Expertos advirtieron que de continuar con el dólar blend, el Banco Central podría perder USD 16.000 millones

El tema de las reservas internacionales es algo que sigue preocupando al Gobierno y sobre todo al Banco Central, ya que es algo fundamental si se busca un equilibrio de la macroeconomía. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista, Guido Zack, quien también mencionó la importancia de levantar el cepo.

“Hasta ahora se ha acumulado un importante monto de reservas internacionales, pero principalmente porque no había dólares para importadores”, comentó Guido Zack. “Prácticamente todo dólar que se liquidaba entraba al Banco Central y no había egresos porque los egresos por importaciones empezaron en cuotas a partir de ayer”, agregó.

Mientras exista el dólar blend, el 20% de las exportaciones no pasarán por el Banco Central

Posteriormente, Zack planteó: “Los egresos fueron por pago de deuda que se realizaron, pero eso permitió acumular hasta ahora un importante monto de reservas desde que inició el nuevo Gobierno”. Luego, manifestó que, “de a poco se van a ir normalizando los pagos a importadores y mientras se mantenga el dólar blend para exportadores, eso provoca que el 20% de las exportaciones no pase por el BCRA”.

De mantenerse el dólar blend, el Banco Central podría perder unos USD 16.000 millones

“Si mantienen esta medida de dólar blend, se perderían unos 16.000 millones de dólares que pasan por el Banco Central”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Si levantan esa medida y hacen que todas las exportaciones pasen por el Banco Central, el riesgo es que se amplíe la brecha cambiaria, al quitarle oferta al mercado paralelo, provoca que la presión alcista sea bastante mayor”.

Normalizar el cepo de un día para el otro puede tener un impacto inflacionario

Por otro lado, el economista señaló: “El cepo genera unos incentivos totalmente contrarios a la normalización de la economía y por eso cualquier gobierno debería apuntar a su normalización”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el problema es que normalizar el cepo de un día para el otro puede tener un impacto inflacionario muy importante sobre la inflación que ya estamos viviendo”.

“La devaluación de casi 120% que realizó el Gobierno a pocos días de asumir generó un colchón cambiario que es amplio si la inflación se desacelera rápido y no es tan amplio en caso de no hacerlo”, expresó Zack. A modo de cierre, djo que, “lo peor que le podría pasar a la Argentina es que la inflación no baje y que en marzo tengamos todavía inflación”.