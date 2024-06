Exploración offshore: el primer pozo costa afuera en aguas ultra profundas de Mar del Plata salió seco

Con el fin de ampliar la información sobre el pozo petrolero que se había encontrado en Mar del Plata, este medio dialogó con el ingeniero civil, Diego Lamacchia, quien indicó que tras haberse llevado a cabo las exploraciones correspondientes, las perforaciones mostraron la ausencia de hidrocarburos sobre las profundidades del agua.

“Las offshore son exploraciones convencionales, Vaca Muerta es no convencional”, comentó Diego Lamacchia. “La diferencia entre una y otra son aproximadamente 60 a 100 millones de años que uno espera a que el hidrocarburo se localice en un reservorio, uno hace una perforación y sale un montón de hidrocarburo, eso es una operación convencional”, agregó.

Cómo es la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta

Posteriormente, Lamacchia planteó: “En Vaca Muerta se trabaja directamente sobre la roca madre, no se espera esos 60 o 100 millones de años a que el hidrocarburo se localice en el reservorio, sino que directamente sobre una gran masa de roca madre se hacen perforaciones, se inyecta agua a presión con granos de arena que abre la roca para que el hidrocarburo salga”.

Argentina produce 650.000 barriles de petróleo por día

“YPF hace exploración convencional en toda la Argentina, lo que no tiene es mucha producción convencional”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Vaca Muerta, que es no convencional, tiene una producción de aproximadamente 300 mil barriles por día, la producción total de Argentina es de 650.000 barriles diarios, entonces, la mitad viene de convencional y la otra mitad viene de no convencional”.

Por otro lado, el ingeniero señaló: “Lo que YPF está haciendo ahora es, los campos maduros, que tienen una declinación normal, con un 8% anual de producción pero pueden seguir siendo explotados, no le conviene a una empresa grande producir poco y tener grandes problemas”. A su vez, remarcó que, “le conviene a una compañía chica producir poco y tener problemas, el riesgo es mucho mejor para una compañía pequeña que para una grande”.

“El pozo de Mar del Plata es un hito histórico porque es el primer pozo costa afuera en aguas ultra profundas”, expresó Lamacchia. Para finalizar, dijo que, “la información que se recolectó es que el pozo salió seco, no hubo presencia de hidrocarburos, pero lo que se estima es que quizás ese hidrocarburo haya migrado de esa roca madre hacia otro lugar”.