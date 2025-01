Fabián Salvioli: “El retiro de una potencia como Estados Unidos de la OMS es un golpe significativo para la salud global”

Fabián Salvioli, ex presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, analizó para Canal E las recientes medidas anunciadas por Donald Trump en temas como migración, derechos humanos y cambio climático, destacando implicancias legales y éticas de estas políticas.

Las decisiones de Donald Trump respecto a la migración, incluida la posibilidad de negar la ciudadanía por nacimiento y las deportaciones masivas, generaron controversia. Según Fabián Salvioli, cada país tiene derecho a definir su política migratoria siempre que no incurra en discriminación o violaciones a derechos humanos. “Está prohibido deportar personas de forma masiva. Cada caso debe evaluarse individualmente y respetar el principio de no devolución”, afirmó, refiriéndose a la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde pueda enfrentar torturas o tratos inhumanos.

Las complicaciones del tema migratorio

En cuanto a la ciudadanía por nacimiento, Salvioli resaltó que privar de la nacionalidad a alguien nacido en un territorio debido a la situación irregular de sus padres va contra el derecho internacional. “Esto sería un delirio jurídico y político”, agregó, enfatizando que aplicar retroactivamente una medida de este tipo también sería inaceptable.

Trump también declaró una emergencia en la frontera sur con México, deteniendo programas que permitían asentamientos temporales para migrantes. Aunque estas políticas son discutibles desde una perspectiva ética, el entrevistado explicó que no todas violan el derecho internacional. “El mayor problema es la mezcla de medidas desagradables pero legales con otras claramente inaceptables, lo que refleja una visión supremacista”, puntualizó.

Restricciones ambientales y la postura en desacuerdo de Donald Trump

El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París es una de las decisiones más graves en opinión del ex presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “El cambio climático afecta a toda la humanidad. Decisiones como esta son un retroceso que pone en peligro el futuro del planeta”, declaró. Además, vinculó esta postura con los intereses de grandes empresas que buscan evitar restricciones ambientales.

El caso de Brasil y la Amazonia fue citado como un ejemplo de cómo las decisiones soberanas pueden tener repercusiones globales. “Si Brasil decidiera deforestar completamente la Amazonia, los efectos serían devastadores para todos”, advirtió, recordando que el cambio climático requiere acciones coordinadas entre las naciones.

El multilateralismo en riesgo

El abandono de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte de Estados Unidos también fue analizado. Salvioli criticó esta decisión como una muestra de rechazo al multilateralismo. “El mundo necesita cooperación, no aislamiento. El retiro de una potencia como Estados Unidos es un golpe significativo para la salud global”, destacó.