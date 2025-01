Si bien representó un cierto alivio para determinados sectores del ámbito rural la reducción de las retenciones, el hecho de que el plazo sea hasta determinado mes impone una presión sobre los productores a la hora de liquidar o vender su mercadería, lo cual genera cierta disconformidad en el campo. Ante este panorama, este medio se puso en comunicación con el diputado nacional, Fernando Carbajal.

Fernando Carbajal reconoció que la reducción de retenciones es una buena noticia para los productores, especialmente en economías regionales, pero señaló que se trata de una medida "transitoria y condicionada". Según explicó, esta iniciativa busca que se liquiden las exportaciones para obtener dólares rápidamente. “Es similar al ‘dólar soja’ de Sergio Massa, solo que con otro diseño fiscal, pero con el mismo objetivo que es compensar el atraso cambiario", afirmó.

La baja de las retenciones hasta julio estaría vista como una medida sin profundidad

Carbajal advirtió que estas políticas no abordan el problema de fondo. "El dólar actual no permite que el campo sea competitivo. En julio volverán las retenciones tradicionales porque no hay compromiso político de una reforma estructural", agregó.

El entrevistado recordó que la UCR presentó un proyecto de ley para reducir las retenciones de manera gradual y previsible, dando certidumbre tanto a productores como al Estado. "Los inversores no planean pensando de aquí a junio, sino en los próximos cuatro o cinco años", enfatizó.

Continúan los impuestos distorsivos en las provincias

Respecto a su provincia, Formosa, Carbajal criticó la gestión económica local, destacando la paralización de la obra pública y los bajos salarios en el sector público. Señaló prácticas fiscales controvertidas como la aplicación de ingresos brutos "ilegal e inconstitucional" en las fronteras provinciales, que fomentan un sistema asociado al contrabando. “Es absurdo que un productor pague ingresos brutos por el maíz que utiliza para alimentar a sus animales”, señaló.

El rol de la UCR como oposición

El diputado nacional también reflexionó sobre el papel de la UCR en el contexto político actual. Afirmó que el partido enfrenta una división interna entre quienes apoyan al Gobierno y quienes buscan mantener su identidad opositora. “Debemos ratificar nuestro compromiso con la democracia y la justicia social. No podemos parecernos al kirchnerismo ni al actual Gobierno en sus prácticas políticas”, comentó.

Sobre el proyecto de Ficha Limpia, Carbajal se mostró escéptico respecto a su aprobación. "El Gobierno no tiene una postura crítica frente a la corrupción. Su propuesta limita las restricciones sólo a delitos de corrupción, permitiendo que narcotraficantes o pedófilos sean candidatos. Esto es inaceptable", sentenció.