El comienzo del crawling peg está visto como una lógica que consiste en comenzar a darle una señal de cumplimiento al Fondo Monetario Internacional pensando en las revisiones que se aproximan. Ante este panorama, Canal E dialogó con el economista Gabriel Caamaño.

“La lógica es cumplirle algo al Fondo después de dos meses donde se le incumplió absolutamente todo”, comentó Gabriel Caamaño. “Hay que empezar a rearmar una relación porque hay una séptima revisión que gatilla un desembolso que la Argentina necesita no solo para pagarle al FMI sino también a los bonistas”, agregó.

Cómo será la relación del FMI con el candidato que gane el balotaje

Posteriormente, Caamaño manifestó que, “Massa, después de que recibió el desembolso, incumplió absolutamente todo lo que se había comprometido, con lo cual, a los técnicos del Fondo les va a costar volver a confiar en él”. Por otra parte, “si gana Milei la cuestión será distinta, se sentarán a discutir además de un programa nuevo, qué es lo que quiere hacer en el aspecto económico y cuáles son los cambios”.

El FMI va a exigir una reducción del nivel de control de cambio

“El FMI lo primero que te va a pedir es que haya una reducción importante del nivel de control de cambio que estamos manejando, si es que no te pide una unificación cambiaria”, sostuvo el entrevistado. En otra instancia, expresó que, “a Massa la última vez le estaban pidiendo una devaluación real del 30%, con estos niveles de nominalidad, estás hablando de un salto del 60%, es una unificación cambiaria de $700”.

Por otro lado, el economista señaló: “El problema es todo el resto de política económica, porque si vos unificas el mercado de cambios o flexibilizas y no haces el ajuste fiscal, la reforma y no ganas en credibilidad, vas a tener problemas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “al no tener reservas, te va a ser muy difícil sostener esa cotización sin que se te descontrole la nominalidad, entonces, es muy importante el plan que es lo que no conocemos de Massa”.

De ganar la elección, el FMI cambiará su percepción de Sergio Massa

Para finalizar, Caamaño planteó: “El Fondo fue bastante indulgente con Massa porque lo entendió como un bombero, pero si Massa gana el domingo no es más el bombero, ya es el presidente electo”.