En plan de la dolarización fue sin duda la propuesta más popular en la campaña de Javier Milei, sin embargo, a medida que las posibilidades de acercarse al poder se iban incrementando, la idea de dolarizar se fue moderando, pero aún en la presidencia del libertario no se descarta la posibilidad de utilizar la moneda estadounidense. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Gabriel Caamaño.

“No necesariamente la dolarización se abandona, de hecho, Milei se resiste a abandonarla en su discurso público y probablemente le baje esa línea a Caputo y a Bausili”, comentó Gabriel Caamaño. “Fuimos a una secuencia mucho más lógica de dolarización con el ajuste fiscal, las reformas y buena parte de la estabilización antes de dolarizar”, agregó.

De no haber una idea detrás de la dolarización, podría traer consecuencias a futuro

Posteriormente, Caamaño planteó: “Después tenés la otra cuestión de abandonar o no abandonar la idea”. Luego, manifestó que, “Rumores siempre hay, operaciones siempre hay, entonces, sería lógico que si no se abandona la idea, que sea mucho más claro en cuál es la secuencia que se pretende, porque esto te puede jugar en contra a futuro”.

Se observa el piso de la brecha

“Si esta es la brecha que va a haber, e incluso se achica más, no tenía sentido no unificar, hubiera sido lógico, con este nivel de corrección del tipo de cambio, unificar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Estamos viendo el piso de la brecha. Las importaciones todavía no se activaron, había mucha liquidación de exportaciones que no se había hecho en la previa esperando las novedades y eso te aporta un flujo en el CCL”.

Por otro lado, el economista señaló: “Si esto no es un programa de estabilización y es un paquete de consolidación fiscal, esta idea de usar el tipo de cambio como ancla te da muchos beneficios de corto pero vas a pagar los costos en el no tan largo”. Sobre la misma línea, remarcó que, “los primeros meses te va a jugar a favor, te va a generar incentivos a liquidar, pero después te puede jugar en contra porque se te apreció rápido el tipo de cambio”.

Las medidas que se anunciaron forman parte de un esquema inicial al plan de estabilización

“Lo que estamos viendo es un esquema que en buena parte busca una licuación, incluso en el gasto primario, parte del ajuste fiscal es por licuación, con lo cual, por eso no es un plan de estabilización”, expresó Caamaño. “Es un esquema previo a un plan de estabilización, que busca generar las condiciones para que el plan de estabilización sea más fácil de hacer”, concluyó.