Los gastos hormiga y gastos fantasma son clave para cuidar las finanzas personales

En la cotidianidad del día a día, una persona puede tener una serie de mini gastos que a final de mes impactan de una manera significativa en las finanzas personales. Actualmente se los puede denominar como “gastos hormiga”. Es por eso que con el fin de desarrollar este concepto, nos comunicamos con la licenciada en economía especializada en finanzas personales, Débora Mollón.

“Los gastos hormiga, es el concepto de la hormiga que va despacito y uno no se da cuenta. De repente salen dos días al jardín y tiene un hormiguero que nadie sabe qué paso y de cómo se construyó”, contextualizó Débora Mollón, que luego explicó: “El concepto de gasto hormiga es tan gráfico como eso. Ese agujero gigante en nuestras finanzas, que sería ese hormiguero, lo hicimos nosotros con esos gastos hormiga. Muchas veces son difíciles de identificar y otras veces son difíciles de eliminar”.

Las deudas: una “enfermedad” que afecta las finanzas personales

Posteriormente, Mollón usó la ideología de las personas que deben asistir al nutricionista por casos muy extremos y comentó: “Cuando es una dieta completamente restrictiva, a veces uno lo tiene que hacer por enfermedad. Estoy muy endeudado y no me queda otra que cortar todos estos gastos. Una enfermedad en finanzas sería tener una deuda realmente importante”.

“Hay gastos que están ahí y que no nos representan nada y nos pasa que es mucho más fácil gastar sin darnos cuenta”, señaló la especialista en finanzas personales. Sobre la misma línea, planteó que los verdaderos gastos hormiga se ven en los mini gastos que son sistemáticos.

Los “gastos fantasma”, son esas compras que se realizan sin conciencia

Por otro lado, la entrevistada señaló que hay otros gastos, que no son técnicamente gastos hormiga, pero son esas compras que no se tiene conciencia y los llamó “gastos fantasma”. “Entre a ver una noticia, capaz me meti a ver cuánto estaba el dólar y me compré algo que mañana llega a mi casa y que no entré a buscarlo. Y capaz que eso me pasa una vez a la semana, o sea 4 veces por mes o 50 veces por año”, ejemplificó.