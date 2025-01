Gorodisch sobre el pago de bonos: “Las reservas del Banco Central primero van a bajar y después se van a compensar”

El Banco Central comienza su función en cuanto al pago de las deudas y ya desembolsó USD 1.700 millones, los cuales implicaron un descenso de las reservas, sin embargo, podrían recompensarse ante una reinversión inmediata. En este sentido, este medio se contactó con el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch.

“Bajaron USD 1.700 millones las reservas del Banco Central por los pagos de los globales a tenedores del exterior, 2 tercios de estos tenedores del exterior son locales, son argentinos que han comprado globales en el exterior con ley extranjera”, comentó Mariano Gorodisch. “Es muy probable que de inmediato lo reinviertan, incluso estos mismos títulos, por lo cual, estas reservas que hoy decaen, mañana pueden compensar rápido con la inversión”, agregó.

Cómo se dará la salida del cepo

Posteriormente, Gorodisch planteó: “Hoy en los bancos el dólar lo venden casi a $1.100 contra $1.165 que vale el dólar mep y no hay diferencia prácticamente, además, no es que se va a levantar el cepo para los dividendos atrasados”. Luego, manifestó que, “este cepo se va a levantar por partes, seguramente la gente pueda ir a comprar dólares libremente al banco poniendo un tope que sea únicamente para personas individuales y no para empresas”.

El pago que ejecutará el Gobierno impactará de manera directa sobre el riesgo país

“De alguna u otra manera, esto va a hacer bajar el riesgo país o subir el precio de los bonos y las reservas del Banco Central primero van a bajar y después se van a compensar”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hoy es todo compra argentina, sin embargo, han bajado mucho la tasa de las ON especialmente de las grandes empresas, muchas están a la par del bono del Tesoro de Estados Unidos”.

Por otro lado, el periodista señaló: “YPF salió con una tasa interesante al mercado para financiarse y las acciones han subido demasiado, especialmente de los bancos, que han subido demasiado”. A su vez, remarcó que, “muchos ven más potencial de ganancia en las energéticas que si bien subieron no tanto como los bancos”.

Sobre el final, Gorodisch destacó que, “el dólar lo ven muy tranquilo, muy controlado, pareciera ser estancado en $1.165, hoy se va a dar a conocer la inflación de la ciudad de Buenos Aires y va a ser un parámetro para lo que pueda llegar a ser cuando se conozca la inflación del Indec”.