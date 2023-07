Guerra en Ucrania: para un analista, "hoy hay un horizonte de plan de paz"

Rusia afirmó hoy que el bombardeo nocturno contra la ciudad de Odesa fue otra represalia por el ataque contra el puente de Crimea del lunes. En este contexto, nos comunicamos con el analista internacional Mookie Tenembaum, quien habló sobre los últimos detalles de la guerra en Ucrania y su impacto en Europa.

Ola de ataques sobre Crimea

“Como no avanzan las partes en la guerra, los ataques viene a reemplazar esa falta de éxito en la contraofensiva ucraniana”, dijo Tenembaum, quien luego completó: “Esos bombardeos están dirigidos a Odesa, donde salen los granos”.

“Parece relacionado a hacer que el trigo ruso suba de precio en el mercado internacional”, explicó el experto. “El trigo subió de precio durante 2 horas y luego volvió a bajar fuertemente”, complementó.

En esa misma línea, Tenembaum dijo que “las amenazas de Putin no se cumplen”. “Putin busca conseguir algo más en las negociaciones”, añadió. “Hoy un plan de paz no tiene horizonte, Putin espera que Trump gane para que la guerra termine”, detalló.

Europa y la guerra

Por otro lado, el analista dijo que hay un solo camino de paz: “Entregar los territorios tomados por Rusia a cambio de poder ingresar a la OTAN”. “Europa no está preparada para un conflicto de esta escala, no hay ambición y no quieren gastar plata en defensa”, dijo.

Finalmente, Tenembaum dijo que no hay un plan organizado de acción europea en Ucrania. “No hay orden, algo fundamental en una situación tan apremiante”, concluyó.