Gustavo Neffa, de Research for Traders: “Posiblemente en junio no haya habido superávit financiero”

Las cuestiones con respecto a la acumulación de reservas por parte del Banco Central y también en lo que se refiere a la liquidación del agro no han sido las esperadas, todo lo contrario, durante el mes de junio, donde se esperaba un fuerte caudal de divisas, la entidad monetaria del país no acumuló dólares. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el economista de Research for Traders, Gustavo Neffa.

“Hoy hay una reversión de la tendencia bajista que vimos, pero esa tendencia bajista se remonta a unas cuantas semanas atrás”, comentó Gustavo Neffa. “Si observamos el techo que hicieron los bonos el año pasado, estamos hablando de paridades de 20 dólares, al haber llegado a 60 dólares, tomaron su debida ganancia”, agregó.

La velocidad de los mercados

Posteriormente, Neffa planteó: “El mercado se mueve mucho más rápido de lo que hacemos todos nosotros, vende con la noticia comprando con el rumor, por lo cual, hay una fase de estabilización, de depuración, cambio de manos e incluye una pausa más que merecida y los mercados no se mueven en forma lineal”.

“Las noticias han sido positivas en todo sentido, específicamente en el tema de la Ley Bases y el paquete fiscal, esto le da oxígeno al Gobierno para seguir implementando los cambios que venía haciendo y dándole fuerza a esta segunda etapa”, sostuvo el entrevistado. “El negocio de los bancos con los pases se quebró, por eso las cotizaciones han tenido una caída muy fuerte y arrastró a todo el mercado”, complementó.

Se estima que en junio podría no haber superávit financiero

Por otro lado, el economista señaló: “Este rally, tanto en acciones como en bonos, viene implementandose desde mediados del 2022, los bancos llegaron en 2023 a este rally, pero estamos viendo una pausa por ese lado”. A su vez, remarcó que, “se han conjugado 2 factores, la no acumulación de reservas en términos netos del Banco Central por primera vez desde que Milei asumió, además de las sospechas de que posiblemente en junio no haya habido superávit financiero”.

“El manto de dudas que hubo durante el mes de junio se consolidó a partir de la semana pasada”, expresó Neffa. A modo de cierre, dijo que, “es un buen momento para aquellos que miran a largo plazo en Argentina, que ven el vaso medio vacío, estamos frente a una oportunidad como para acumular posiciones”.