“Hay una falta de generación energética y suena improvisado estar pendiente de la situación climática”

Si bien el clima no ha traído temperaturas tan altas como suele ocurrir durante la temporada de verano, los analistas coinciden en que no hay un plan para cubrir la demanda energética que podría haber cuando lleguen los días seguidos de calor extremo y a eso se le suman los problemas de generación. En este sentido, este medio se contactó con el ex interventor del ENRE, Walter Martello.

“Lo que se ha establecido para este mes de enero, en el caso de electricidad, es un aumento del 1,6% promedio, con lo cual, iría en concordancia con el posible anuncio del índice inflacionario del mes de diciembre”, comentó Walter Martello. “Todavía resta una parte de la quita de los subsidios, ahora se habla para 2025 de realizar todo lo que tiene que ver con la revisión tarifaria integral y ahí incorporar la nueva quita de subsidios”, agregó.

La manipulación de los subsidios también impacta negativamente en las empresas

Posteriormente, Martello planteó: “El Gobierno ha decidido ir manipulando los aumentos tarifarios conforme a la expectativa que ellos tienen del índice de inflación, con lo cual, más allá de que las tarifas van a seguir subiendo mes a mes, también para las empresas es un problema”. Luego, manifestó que, “cuando se genera incertidumbre, las empresas lo que hacen es trasladarlo a la inversión”.

Se estima un problema de generación si la situación hidroeléctrica no mejora

A su vez, el entrevistado sostuvo que, “el Gobierno dice que si la situación hidroeléctrica no mejora, vamos a tener por primera vez problemas de generación que obviamente van a impactar en la distribución y en un nivel de cortes ostensible más allá de la ayuda que nos están dando las temperaturas”.

Por otro lado, el ex interventor del ENRE señaló: “Esta semana vamos a tener un par de días de 35 grados y, en general, los cortes masivos se dan cuando tenemos un umbral de temperatura de sensación térmica, después de varios días, mayor a 35 grados”. A su vez, remarcó que, “lo que hoy hay es una falta de generación energética, lo que suena improvisado es estar pendiente de la situación climática como única opción”.

A modo de cierre, Martello dijo que, “se ha perdido todo un año, donde además a los usuarios se les impuso un nivel muy alto de tarifas, por lo cual, eso va a empeorar el clima social si se genera un esquema de cortes prolongados o la imposibilidad de distribución por parte de las empresas”.