Hernán Madera: “Cristina Kirchner le teme a perder las elecciones con una lista de Axel Kicillof”

La disputa por el liderazgo del peronismo continúa y ahora aparecen en la escena Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ante esta situación, Canal E se comunicó con el analista político, Hernán Madera, quien adelantó que Cristina Kirchner busca no ser desplazada del PJ.

“Hay una pelea fuerte que ya no es Axel/Máximo, sino que es Cristina/Axel, la pelea ahora se traslada a lo más alto”, comentó Hernán Madera. “Cristina en un tweet se refiere al Presidente Milei, pero eso es una excusa, lo menciona tanto para que no se decodifique inmediatamente que lo que hizo fue un desaire al gobernador Axel Kicillof”, agregó.

Cristina Kirchner busca detener la ofensiva de Axel Kicillof

Posteriormente, Madera planteó: “Lo que está haciendo Cristina Kirchner es intentar que la ofensiva de Axel Kicillof sobre ella se detenga”. Luego, manifestó que, “Cristina ve esto como un dominó, primero van por Máximo, después por La Cámpora y después de todo eso está Cristina, este es un mensaje directo y sin escalas al gobernador Axel Kicillof”.

“Hubo más cambios en los PJ donde se ganaron las elecciones que donde se perdieron, así es como en la jefatura del bloque del senado sigue igual y la de diputados también”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Axel necesita, para que su carrera política no termine en 2027, desplazar o tiene que llevar a Cristina a otro lugar que no sea el de liderazgo, esto lo van a definir las urnas y Cristina no quiere llegar a esa instancia”.

¿Cuál es el temor de Cristina Kirchner?

Por otro lado, el analista político señaló: “Cristina Kirchner le teme a perder las elecciones con una lista de Axel Kicillof en las primarias del año que viene”. A su vez, remarcó que, “el candidato de Cristina será acordado con Sergio Massa, el que pica en punta ahí Gabriel Katopodis, que es alguien que tiene buena imagen”.

“Inclinarse por Axel Kicillof es salir de la política, esto en el peronismo no existe, es desplazado y se cierra el capítulo”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “el electorado cerró del todo el capítulo, entonces, Axel Kicillof tiene que proponer algo distinto a los 20 años que acaban de pasar”.