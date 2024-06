Hernán Madera: “La primera razón por la que Javier Milei está arriba del 50% en las encuestas es el pasado político”

Con la reaparición de Cristina Kirchner en la escena política se reinstauran determinados debates en cuanto a la falta de un líder de la oposición y como eso beneficia al Gobierno de Javier Milei. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“La ex presidenta tiene que salir cada tanto a mostrar que está activa, que tiene energía, pero también tiene que hacer declaraciones políticas”, expresó Madera. “Cada tanto Cristina tiene que hacer eso y desde la oposición sufren un poco porque cada vez que lo hace, a Milei lo termina beneficiando porque Cristina es una persona que fuera del conurbano tiene 50% de imagen negativa dura”, agregó.

Cuando Cristina Kirchner sale a escena termina perjudicando a la oposición

Posteriormente, Madera planteó: “A la oposición de alguna manera se la termina perjudicando”. Luego, manifestó que, “el acto que hubo en Quilmes lo que generó también fue que la Ley Bases en Diputados se termine votando sin fisuras”.

¿A qué se debe que la imagen positiva de Javier Milei perdure?

“La primera razón por la que Javier Milei está arriba del 50% en las encuestas es el pasado político, es no querer volver a lo que sucedió los últimos 20 años”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La primera razón para resumirlo en una palabra es Cristina, después viene lo otro”.

Por otro lado, el analista político señaló: “En el Gobierno no son tontos, saben que eventualmente va a empezar a bajar en las encuestas Javier Milei y lo que no quieren es bajar de 30 puntos, que son los votos de Milei en las PASO y la primera vuelta”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ellos no van a bajar de 30 puntos, ni Javier Milei ni los libertarios y los liberales ya son la primera minoría en el país, por lo que hay un cambio estructural en Argentina”.

“Enfrente hay dirigentes distritales que están tratando de disfrazar tanto como pueden que son dirigentes distritales y usando todas sus estructuras nacionales para reproducirse en sus distritos”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “por ejemplo, Cristina Kirchner lo que le va a terminar pidiendo al PJ es la provincia de Buenos Aires”.