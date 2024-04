Hernán Madera: “Milei se da cuenta que contra Villarruel no puede ir como fue contra Marra o Piparo”

Victoria Villarruel aprobó un aumento del 16% en los salarios del Senado, lo cual podría despertar ciertas rispideces en cuanto a la negativa que había puesto el Presidente Javier Milei cuando dijo que no habría subas en los sueldos del Estado. Ante este panorama, este medio le consultó al analista político, Hernán Madera.

“Después de la foto de Milei que él la abraza en los pasillos del Congreso, Milei se da cuenta que contra Villarruel no puede ir como fue contra Ramiro Marra o Carolina Piparo, Villarruel no es una Carolina Piparo, ni un Ramiro Marra, es la vicepresidenta de la Nación”, comentó Hernán Madera. “Fue en la fórmula con Milei y obtuvo la misma cantidad de votos que él y ella está haciendo valer eso sosteniéndose sobre los diferentes bloques del Senado”, agregó.

Hay una alianza entre los bloques opositores del Senado y Victoria Villarruel

Posteriormente, Madera planteó: “Victoria Villarruel es apoyada por los bloques opositores del Senado, en buena medida porque la dinámica es distinta de la de Diputados”. Luego, manifestó que, “no se puede remover al vicepresidente de la Nación, salvo con un juicio político, no es un cargo electivo entre los senadores. Hay una alianza entre los diferentes bloques del Senado con Victoria Villarruel”.

“El tema es la personalidad del Presidente, el Presidente no es un político de raza, no aprieta los dientes, a veces no hace silencio, lo está aprendiendo de a poco, es una persona que aprende rápido el oficio de la política”, sostuvo el entrevistado. “El Presidente no es un político de raza en el que el silencio es sumo sacerdote y lo que hay que dejar es que las cosas fluyan”, complementó.

Se implantó una nueva mayoría antiperonista en Argentina

Por otro lado, el analista político señaló: “La imagen positiva del Presidente Milei es alta porque la gente se hace cargo de lo que votó en las elecciones, que es algo que sorprende a la crema de la dirigencia argentina del empresariado”. A su vez, remarcó que, “no nos debería sorprender que la gente se haga cargo de su decisión, pero a parte de eso, hay una nueva mayoría antiperonista en el país”.

El peronismo no está pudiendo cambiar su conducción

“Una mayor parte del electorado puso alto en sus prioridades que un peronista no vuelva a ser presidente y de eso es lo que se alimenta el Presidente Milei”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “el gran problema del peronismo es que no está pudiendo cambiar su conducción, entonces, lo que antes le pasaba a Alberto, ahora le pasa a Axel Kicillof”.