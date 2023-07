Impuesto a la ganancia: ¿Cómo repercute en trabajadores en relación de dependencia y autónomos?

La delicada situación económica del país está obligando a realizar cambios a nivel administrativo con lo que tiene que ver con los salarios e impuestos. En este contexto, este medio se contactó con el contador público tributarista, César Litvin.

Aumentos en el impuesto al valor agregado

“Lo que podemos decir en base a la información que han dejado trascender, es que para desmotivar las importaciones por la falta de divisas va a haber un aumento en el IVA”, anunció César Litvin. “Entonces, se van a encarecer más las importaciones con algún mecanismo impositivo, de ahí tendríamos que ver si va a ser un impuesto no recuperable o va a ser una percepción que se podrá tomar en algún momento como pago a cuentas”, añadió.

Asimismo, Litvin argumentó que, “todo aumento de costo tiene posibilidad de traslación, por lo tanto, va a tener efecto en la inflación”. Con respecto al impuesto a la ganancia, comentó que están esperando saber de cuánto será el aumento. Luego explicó: “Hoy en día, quienes están pagando impuesto a la ganancia de los asalariados, son aquellos que superan la remuneración bruta de $506.230. Por otro lado, aquellos que han tenido salarios de hasta $880.000 brutos no pagaron sobre el aguinaldo”.

¿Cómo está administrado hoy en día el impuesto a la ganancia?

“Según información oficial, están beneficiados más de 500.000 trabajadores. El problema es que este sistema de aumentar pisos, pero no aumentar los mínimos no imponibles y las deducciones personales, genera distorsiones”, señaló el CEO de Lisicki Litvin y Asociados y argumentó que el que está cerca de alcanzar ese tope, porque tuvo horas extras o un ascenso, “ese piso ya no le sirve y los mínimos no imponibles quedan muy retrasados. Por eso, cuando empieza a pagar impuestos, no se empieza a pagar con una alícuota baja sino con hasta un 35% más”.

Para el entrevistado, estas cuestiones son “analgésicos, alivios que con esta dinámica inflacionaria van durando poco y se vuelven cada vez más obsoletos” y sobre la misma línea, brindó su opinión sobre una posible solución: “Yo creo que hay que reformular todo el sistema de impuesto a la ganancia para los asalariados. Y la solución es fácil, hay que aumentar el mínimo no imponible mensualmente por costo de vida y también las escalas”.

Discrepancias entre trabajadores autónomos y en relación de dependencia

En otra instancia, Litvin tocó la situación de los autónomos y destacó que un trabajador autónomo que gana $500.000 por mes, al año “paga cerca de $1.000.000”. En contrapartida, un asalariado que gana el mismo monto, “con este nuevo piso no paga impuesto a la ganancia”. “El autónomo debería tener el mismo tratamiento que el asalariado porque también es un trabajador y corre con ciertas desventajas como no cobrar aguinaldo, no consta de vacaciones y no tiene indemnización”, completó.