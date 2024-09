Industria en reacondicionamiento: “La forma de producción está muy deteriorada”

Debido a los vaivenes económicos que han azotado a Argentina en el último tiempo, las industrias aún no encuentran un crecimiento en su producción y eso influye en la rentabilidad, además de que la demanda se ha retraído en el último tiempo. En relación a este tema, este medio dialogó con el editor de Noticias Industriales, Martín Cipres.

“La industria PyME bajó el 8,7% y la industria metalúrgica nacional tuvo una baja interanual del 10,2%, es decir, son datos que preocupan y que todavía no dieron la vuelta”, comentó Martín Cipres. “El 2023 fue un año realmente difícil, pero el 2024 también se está planteando como difícil, principalmente porque se retrajo la demanda, no hay demanda y la poca demanda que hay hace trabajar a la industria al 50%”, agregó.

Aumento de costos: el principal problema de la industria

Posteriormente, Cipres planteó: “El problema que ha tenido la industria, y que ahí ha pegado muchísimo, es el aumento de los costos, también en materia prima se han incrementado muchísimo los costos”. Luego, manifestó que, “se calcula que el Bopreal ha resuelto lo de las empresas grandes y el Gobierno ha permitido pagar la factura de menos de USD 500.000”.

“Hay mucha industria que el año pasado se stockeó a un costo superior al promedio y que este año bajaron los precios”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todo este modelo económico que implementa el Gobierno ha modificado sustancialmente la forma de trabajar de la industria, principalmente porque tenía una dinámica que era inflacionaria”.

Producción deteriorada

Por otro lado, el editor de Noticias Industriales señaló: “La inflación empieza a desaparecer y eso le va a permitir a la industria planificar, que siempre lo hace a largo plazo, de acá al año que viene”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la industria va a poder reacondicionar su cadena de valor recién a partir del primer semestre del año que viene, la forma de producción está muy deteriorada”.

“La industria necesita inversión para desarrollarse y si no hay ese consumo, esa inversión no llega”, expresó Cipres. Para finalizar, dijo que, “esa inversión en los últimos años la industria no la ha tenido, por lo cual, en ese sentido hay un déficit principalmente porque hoy el mundo demanda que los productos tengan una versatilidad de cambio muy grande”.