Inflación en CABA: Cuáles fueron los sectores qué tuvieron incidencia en el IPC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de CABA cerró el mes de diciembre con un aumento del 3,3%. Este incremento, más alto de lo esperado, pone en evidencia la persistencia de presiones inflacionarias, a pesar de las expectativas de una desaceleración más pronunciada para el final de 2024.

Cuáles fueron los factores que tuvieron repercusión en la inflación

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la contadora pública, Elisabet Piacentini, quien expresó que, “se esperaba que fuera más baja, con pronósticos que indicaban un aumento mucho menor al 3,3%”.

Según la entrevistada, la inflación en CABA “sorprendió”, en parte debido a los aumentos en los costos de servicios, especialmente en el sector gastronómico. Y agregó: “Marcó un incremento notable en diciembre, a pesar de que los precios de algunos productos no subieron tanto y también estuvo influenciado por la estacionalidad, ya que diciembre es un mes clave para los restaurantes debido a los festejos y contrataciones de eventos”.

En continuidad con el tema, Piacentini sostuvo que, además, diciembre es un mes de alta demanda para los restaurantes, que dependen de las celebraciones y el turismo para generar ingresos. Sin embargo, en los meses posteriores, como enero y febrero, la actividad baja, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, debido a la menor afluencia de turistas internacionales y “ante este panorama, los restaurantes ajustaron sus precios con el objetivo de recuperar parte de la baja esperada en la demanda durante los meses de verano”, añadió.

Qué sucederá con la recaudación fiscal y la eliminación del Impuesto País

Al ser consultada por la inflación en 2024, la contadora expresó que, “fue un año notable en términos económicos, comenzando con una inflación del 25%, pero cerrando con una tasa sorprendentemente baja, cercana al 3%”. Y remarcó que esta disminución inesperada de la inflación fue una grata sorpresa para muchos, ya que se pensaba que la caída de los precios tomaría más tiempo y el comportamiento también se reflejó en un aumento en la confianza de los consumidores, las pymes y los comercios.

En cuanto a la recaudación fiscal, Piacentini mencionó que el blanqueo de capitales fue “un proceso exitoso”, aunque ahora está en su etapa final, donde se están regularizando cuentas en el exterior y bienes no monetarios. “Este blanqueo no aumentará las reservas del país, ya que los fondos no se depositan directamente en divisas”, siguió.

Además, la eliminación del impuesto país “ha generado preocupaciones sobre una posible disminución de las reservas, debido a la reducción en la recaudación por compras al exterior, como los pasajes”, explicó la entrevistada.

Y para finalizar agregó: “El gobierno está evaluando cómo compensar esta pérdida de ingresos, utilizando el Impuesto a las Ganancias y otras medidas fiscales, pero sin un aumento significativo en la actividad económica o en la recaudación de IVA, lo que podría dificultar la compensación completa de las pérdidas”.