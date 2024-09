¿Javier Milei y una sociedad con China?: “El pragmatismo se va alineando a lo que necesita Argentina”

En diálogo con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre la preocupación que tiene el Gobierno en cuanto a la falta de inversiones y sobre la búsqueda de socios internacionales que no esperen una devolución inmediata de lo que vayan a invertir. También se refirió al cambio de pragmatismo de Javier Milei en cuanto a China.

“Al Gobierno hay algo que le preocupa y tiene que ver con la inversión, no arranca, no hay RIGI que empuje y no hay empresa que se entusiasme con el mercado local”, comentó Ariel Maciel. “Argentina empieza a buscar socios que tengan más expectativas hacia adelante, es decir, tener liquidez como para poner una inversión y no pensar en recuperarla de manera inmediata”, agregó.

Las empresas extranjeras no ven un rédito de su inversión en Argentina

Posteriormente, Maciel planteó: “Si acá no hay inversiones, que es lo que se está cayendo y derrumbando de manera importante, no van a llegar inversiones de parte de empresas internacionales que quieran hacer negocios”. Luego, manifestó que, “las empresas que están pensando en poner plata y empezar a tener un rédito de esa inversión, hoy no la están viendo en Argentina porque son muy pocos los sectores que tienen algún tipo de dinamismo”.

La adaptación del pragmatismo a lo que necesita Argentina

“Desde el punto de vista geopolítico, el vínculo de Argentina con China siempre fue de esta manera y en Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay elecciones de por medio, no va a haber ningún cambio tan fuerte en la posición de Argentina”, sostuvo el entrevistado. “El pragmatismo se va alineando a lo que necesita Argentina”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Va a haber preocupaciones en términos de la relación con las empresas estadounidenses instaladas en Argentina que ya tienen intereses acá”. A su vez, remarcó que desde el punto de vista de los negocios, “va a ser un tema de agenda complejo para todo el mundo empresario qué es lo que va a pasar con China”.

A modo de cierre, Maciel expresó: “En campaña electoral va a haber adaptaciones a lo que se venga, a lo que necesita Argentina, tanto necesita dólares y resulte sostenible la baja de la inflación que es el eje de la campaña de La Libertad Avanza para el año próximo”.