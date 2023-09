Juan Carnevale: “Lo que ven en el mercado no es falta de liderazgo, sino falta de poder”

Dentro de la incertidumbre electoral, Argentina no tiene un rumbo claro en cuanto a su gobernación y eso el mercado financiero se lo hizo notar a través de la volatilidad con la inestabilidad en los bonos y acciones. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el economista Juan Manuel Carnevale.

“Tenemos una base en octubre que llegó en su momento a estar en $435 y hoy ya está por debajo de los $398”, comentó Juan Manuel Carnevale, que luego agregó: “Eso lo que nos está mostrando es que hay muchos inversores que predicen una segunda vuelta y que Massa no va a tocar este dólar ficticio de $350”.

El dólar debe pegar un salto del 80% para cumplir la predicción del mercado

Posteriormente, Carnevale expresó que, “cuando te pones a pensar que faltan 100 días para el 31 de diciembre, estamos hablando de que el dólar tendría que saltar 80% para que se cumpla la predicción de los mercados”. En relación a este tema, argumentó: “Eso solo podría pasar si entrara algún candidato que quisiera unificar el tipo de cambio y da la impresión que quien podría llegar a hacer esto es Javier Milei”.

El mercado de futuros espera una posible victoria de Javier Milei en segunda vuelta

“Mirando el mercado de futuros estrictamente, podríamos decir que gana Milei en segunda vuelta o que el mercado de futuros espera eso”, sostuvo el economista. Por otro lado, “cuando vas al mercado de bonos y acciones, el AL30 cuando arrancó agosto valía 30 dólares, antes de las PASO llegó a valer 33,8 dólares y después cerró en 27,6 dólares”.

Según el entrevistado, “ver a Milei como presidente al mercado aparentemente no le gustó, porque se duda si podrá llegar a tener la estructura necesaria para contener a la clase baja y la clase media”. Sobre la misma línea, explicó: “Antes de bajar impuestos, primero hay que bajar el gasto, y para hacerlo, lo primero que van a bajar son los subsidios y eso lo va a pagar la clase media”.

Las acciones y los bonos no suben porque hay una falta de poder en Argentina

“Lo que ven en el mercado no es falta de liderazgo, sino falta de poder”, aseveró Carnevale, que después concluyó: “La pregunta es si hoy hay un problema, quién sería la persona que podría encarrilar el país teniendo en cuenta que podríamos tener muchos problemas sociales. Cuando ves que las acciones y los bonos no suben, es porque no está la respuesta a esa pregunta”.