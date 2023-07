Cada vez falta menos para las elecciones primarias a nivel nacional y mercado local se vuelve más volátil a medida que se hacer esta fecha. En este sentido, el economista especializado en finanzas, Juan Manuel Carnevale explicó a este medio, que "la semana pasada la bolsa pasa la bolsa tuvo una buena performance de lunes a miércoles, aunque el viernes cuando se asumía que las negociaciones con el Fondo estaban empantanadas hubo una corrección", a esto se le sumó "el balance de la empresa Vista, que golpeó el sector energético".

Como consecuencia de este escenario, "Massa fue muy inteligente y salió a decir que para este viernes se va a firmar un acuerdo y van a estar los funcionarios de Argentina que van a viajar en el trascurso de la semana", contó el entrevistado.

De cara al futuro Carnevale se mantiene optimista porque, "la elección de este domingo en Santa Fe, uno la puede ver con que perdió Macri y ganó Larreta", y "que haya perdido el peronismo es de alguna manera, también una pérdida de Cristina Kirchner". Luego añadió: "El mercado y los inversores del exterior quieren una elección entre Larreta y Massa, lo que pasó ayer va en camino con los deseos de los inversores del exterior".

Los candidatos a ganar las elecciones 2023

"Argentina va a tener un recorrido muy importante en bonos y acciones, porque se están poniendo los candidatos que a los inversores del exterior más le agradan", afirmó Carnevale y agregó: "Vuelven a pender las encuestadoras que hablan de un empate técnico, cuando estuvo lejos de eso".

En este sentido, el entrevistado aseveró que, "el radicalismo está teniendo cada vez más fuerza dentro de Cambiemos".

Similitudes entre Rodríguez Larreta y Massa

Para el economista, "Larreta habla de cosas genéricas pero no dice que va a hacer, mientras que Massa dice que va a hacer y en el fondo no hay tanta diferencia". La única disparidad, puede ser, "la deuda en pesos, que Massa la va a pagar, pero con el equipo que tiene Larreta, tal vez, no quieran pagar la deuda en pesos". Pese a esto, el entrevistado dijo que, "las decisiones de fondo son muy parecidas y eso es lo que buscan los inversores".

"De hecho entre ellos son amigos así que probablemente puedan llegar a consenso para hacer cuestiones de fondo para el bien del país", concluyó Juan Manuel Carnevale.