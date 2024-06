Julio Gambina: “Mientras no se visibilice un rumbo alternativo no se sabe por dónde caminar”

Próximo a empezar el segundo semestre del año y con 6 meses del Gobierno de Javier Milei, comienzan a surgir las dudas entre la sociedad sobre si el plan económico que se está ejerciendo va a tener éxito en algún momento, además de las expectativas sobre una recuperación económica. Ante este panorama, este medio se contactó con el doctor en ciencias sociales, Julio Gambina.

“Es muy contradictorio lo que ocurre porque todos estos datos positivos macroeconómicos generan impactos financieros y señales políticas que son esperadas por el poder económico y habilitan a pensar que puede haber gobernabilidad en Argentina”, comentó Julio Gambina. “El propio Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado señalando que el Gobierno tiene que seguir en esta senda, sobre todo privilegiando la gobernabilidad, es decir, generando consenso”, agregó.

El impacto de la aprobación de la Ley de Bases en el G7

Posteriormente Gambina planteó: “La aprobación de la Ley Bases fue una carta de triunfo que el Presidente llevó a Italia, mostrando que tiene no solo consenso en una parte importante de la sociedad, sino también en sectores del poder económico que quieren hacer negocios en Argentina”. Luego, manifestó que, “la contrapartida son estas medidas económicas, el ajuste que se viene desplegando por 6 meses y la recesión que continuará”.

“Mientras no se visibilice un rumbo alternativo no se sabe por dónde caminar, porque lo que la sociedad más desfavorecida siente es que esto no le funciona en el bolsillo”, sostuvo el entrevistado. “La mayoría de la población que sufre las consecuencias de la política económica empieza a dudar si esto es conveniente o no”, complementó.

El camino a seguir y la sensación de no volver a lo que estaba

Por otro lado, el doctor en ciencias sociales señaló: “Se ha instalado muy fuerte, ideológicamente y propagandísticamente, que este es el camino que hay que seguir”. A su vez, remarcó que, “muchos dicen que acá está el factor tiempo, desde el punto de vista del Gobierno ya empezó el segundo semestre, pero hay una sensación de que no se quiere volver para atrás, no se quiere volver a lo que estaba antes”.

A modo de cierre, Gambina expresó: “El conflicto social no es solo que los que hoy sufren las condiciones de la política económica vayan de un descontento a una protesta y de una protesta a un conflicto, sino que también el poder económico sabe boicotear”.