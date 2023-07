La baja en el petróleo podría afectar el PBI de los países desarrollados

Con la caída del precio del petróleo, los fondos de las economías de los países desarrollados podrían verse perjudicados o frenar su crecimiento. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Daniel Lacalla; economista español quien expresó que, “durante el último año, funcionaba como un impulso para las economías de los países; pero ahora que el petróleo empezó a rebotar tiene los impactos en la inflación”.

En la misma línea, el entrevistado añadió: “En el caso de las economías europeas, el impacto de una subida del petróleo y con ello también seguro que del gas natural, tiene un impacto muy fuerte” y no podemos olvidar “que la eurozona, está en recesión con el impulso de esas materias primas que estaban bajando significativamente”.

Para Lacalla, es probable que "el Banco Europeo tome la decisión de subir las tasas al menos dos veces más en lo que queda de este año 2023, pero no subirlas más”.

China y la caída del petróleo

Con respecto a la rápida recuperación que está teniendo China, y cómo puede impactar en el precio del petróleo, el economista español aseguró: “China suele ser es el comprador que lidera el precio al elevar más la demanda que cualquier otro comprador. Es el mayor importador de petróleo, de carbón y de otras materias primas del mundo”. Y añadió: “ Si el crecimiento de China se mantiene entre un 4 y un 5% y con esto aumentan las importaciones, es muy probable que el precio del petróleo, recupere una gran parte de la caída que tuvo en el año 2022 y principio de 2023”.

Según Lacalla, “el problema de la Unión Europea es que no puede ser independiente en términos energéticos” por el desarrollo de sus recursos naturales “y tampoco se puede ser independiente con un 100% de energías renovables que con todo lo positivo, son intermitentes y volátiles” Además, las energías renovables necesitan de litio, acero, cobre y de tierra raras que se importan fundamentalmente de China o países emergentes.

Para finalizar, Lacalla expresó: “Sin energía nuclear y gas natural no hay transición energética. No se puede pasar de un día para otro a energías renovables en el 100% hasta que no se llegue a una solución tecnológica en la que las baterías sean viables y sobre todo se puedan construir de manera gigante porque hoy en día ni siquiera es una posibilidad con la escasez de litio que hay en el mundo”.