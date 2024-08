“La deuda en julio representa el 96,1% del producto bruto interno”, aseveró un economista

La falta de reservas en el Banco Central no solo representa un problema para la posibilidad de salir del cepo en algún momento, sino también para los pagos de deuda que deberá afrontar el Gobierno en los próximos meses. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el economista, Horacio Rovelli.

“Con el superávit fiscal, e inclusive con el superávit comercial, no les alcanza”, comentó Horacio Rovelli. “Este Gobierno se endeudó y tenemos la máxima deuda que tuvo en toda la historia de Argentina, la deuda en julio representa el 96,1% del producto bruto interno, la deuda bruta al 31 de julio asciende a USD 452.000 millones, además, tiene una escala de vencimiento muy fuerte”, agregó.

Una deuda que pasa de gestión en gestión

Posteriormente, Rovelli planteó: “La deuda que no investigó Alberto Fernández era de USD 100.000 millones que dejó el gobierno de Macri, Fernández jamás investigó a dónde se fue la plata”. Luego, manifestó que, “Massa y Alberto Fernández dejaron un déficit del 5,13% del PBI, USD 24.660 millones y el Gobierno de Milei no la investigó, no la auditó sino que lo titularizó, lo convirtió en títulos del Tesoro”.

“Esto es complicidad, uno se encubre con el otro, ninguno investiga la deuda del otro porque la pagan los argentinos, ninguno de ellos la va a pagar, titularizan la deuda sin investigarla y la paga el pueblo argentino”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “De acá al 31 de enero vencen USD 4.500 millones y el Gobierno no los tiene”.

La crueldad de la política económica

Por otro lado, el economista señaló: “Lo más cruel es la política económica, no les interesa si hay cierre de empresas, si se caen los salarios, el ajuste a los jubilados es paupérrimo, hay 7 millones de jubilados y casi 5 millones de ellos cobran por debajo de la canasta básica total”.

Sobre el final, Rovelli destacó que, “el límite de este Gobierno es que no tiene dólares, no es que no hay plata, no hay dólares, no tienen dólares para pagar todos los vencimientos que tienen que pagar”.