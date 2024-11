Terminada la primera parte del blanqueo, las expectativas de lo que se esperaba que entrará de depósitos en dólares fueron superadas por el mercado, inclusive se llegó a superar lo blanqueado durante la gestión de Mauricio Macri, sin embargo, todavía en el total se está muy lejos de alcanzar esas cifras. En ese sentido, este medio se contactó con el abogado tributarista, Lucas Gutiérrez.

“El saldo que arrojó este blanqueo de dinero fue más que positivo, se regularizó una suma que está muy por encima de lo que eran las expectativas iniciales en el mercado, en ese sentido es muy positivo”, comentó Lucas Gutiérrez. “El blanqueo de dinero en efectivo incluso superó al de Macri en esos términos pero no en el total”, agregó.

El blanqueo ya proporcionó la parte más significativa de lo que podía ofrecer

Posteriormente, Gutiérrez planteó: “La parte más significativa de lo que el blanqueo podía dar ya lo dio, seguirán existiendo operaciones y negocios que van a utilizar el blanqueo como un canal para concretizarlo y eso va a generar que se incremente el número de activos regularizados”. Luego, manifestó que, “la parte más jugosa de lo que el blanqueo podía dar en términos de regularización, y no en recaudación, ya lo dio”.

“Este dinero que se regularizó no tiene un correlato en mayores ingresos por vía del impuesto al blanqueo”, sostuvo el entrevistado. “La parte más significativa de los montos regularizados, es decir, del dinero en efectivo que se regularizó, está por debajo de los USD 100.000 y por ende no tributaba ningún impuesto ni ninguna penalidad, no trajo recaudación, solo viene a aportar músculo a la economía”, complementó.

Se estima un mayor ingreso de impuestos a través del blanqueo

Por otro lado, el abogado tributarista señaló: “Si esto se vuelca a la economía va a implicar flujo y este flujo implica impuestos, es decir, las transacciones que se hacen a partir de este dinero que se inyecta en la economía va a generar recaudación por impuesto a los consumos”.

“La gran proporción de lo que se exteriorizó y que está por debajo de los USD 13.000 es blanqueo genuino”, expresó Gutiérrez. A modo de cierre, dijo que, “hubo un gran blanqueo hormiga a diferencia del de Macri donde se blanquearon patrimonios muy importantes de millones de dólares”.