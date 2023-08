Liliana Franco: “Hace mucho tiempo que la política no responde a las necesidades de la sociedad”

Tras las elecciones PASO, el Gobierno decidió devaluar la moneda con el fin de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicha devaluación del peso ubicó al dólar oficial en los $365 para la venta.

En este contexto, nos comunicamos con la periodista Liliana Franco, quien habló sobre la situación del país tras las PASO.

Actualidad económica

“Se estableció una prohibición de 15 días de la exportación de carne con la intención de llegar a un acuerdo de precios”, disparó Franco, quien luego completó: “La medida solo caería sobre la exportación de carne y no de lácteos, como estaba circulando”.

“Una devaluación es una decisión muy complicada porque los riesgos de que no funcione son muy altos”, dijo la periodista. “No hay listas de precios y, si los hay, están muy remarcados”, añadió.

En esa misma línea, la entrevistada dijo que el Gobierno “está de salida” y que “Sergio Massa no tiene credibilidad”. “El ancla nominal es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me preocupa mucho porque la devaluación no está funcionando”, explicó.

Sobre el resultado de las elecciones del domingo, Franco dijo: “Sergio Massa quedó a un punto de Juntos por el Cambio pero es Gobierno de una economía con una fragilidad terrible”.

“Massa tiene que tomar medidas que son muy antipopulares, las elecciones mostraron que la gente está cansada”, disparó la experta. “Tuvimos pocos periodos virtuosos en el último tiempo y uno fue el del 2003, el cual fue capitalizado por Kirchner hasta el 2005”, añadió.

Finalmente, Franco dijo que hace mucho tiempo “la economía no está medianamente equilibrada”. “Hace mucho tiempo que la política no responde a las necesidades de la sociedad”, concluyó.