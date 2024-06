Liliana Franco sobre el encuentro de Caputo con los empresarios de la construcción: “No lo recibieron con mucho cariño”

En determinación de analizar el discurso de Luis Caputo frente a los empresarios de la construcción y desarrollar cuál es el estado del sector, este medio dialogó con la periodista Liliana Franco, quien expresó que la obra pública fue doblemente afectada, tanto por el plan de ajuste como por la decisión de no financiar las construcciones que estaban en marcha.

“El sector de la construcción es el más afectado, no solo por el plan de ajuste, sino que fue doblemente afectado porque hay una decisión política del poder ejecutivo de no financiar obras públicas”, comentó Liliana Franco. “El ministro Caputo se encontró con más de 1.800 personas que no lo recibieron con mucho cariño, no era un auditorio amigable”, agregó.

¿Cómo fue el encuentro de Luis Caputo con los empresarios de la construcción?

Posteriormente, Franco planteó: “Lo que destacaban los constructores es que fuera alguien del Gobierno”. Luego, manifestó que, “Caputo dijo que las obras mayoritariamente las han ido traspasando a las provincias, el traspaso consiste en que la Nación le transfiere todas las obras provinciales a la provincia, que en muchos casos, están apalancadas con préstamos internacionales que requieren el aval de la Nación”.

El sector de la construcción está muy vigilado tras presuntas denuncias de corrupción

“Hay un porcentaje de obras no menor, que la Nación lo que está viendo es cuáles van a conseguir continuar, ahí sí es fondos de la Nación, y cuáles otras no”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Esta revisión viene a que es un sector, con una responsabilidad compartida de los distintos poderes ejecutivos anteriores, donde hubo hechos de corrupción”.

Por otro lado, la periodista señaló: “Se han perdido 100.000 puestos de trabajo, la construcción es un enorme dinamizador, sin embargo, no es que el Gobierno no crea que el sector de la construcción lo sea”. A su vez, remarcó que, “el Presidente Milei cree que el Estado cuanto menos injerencia tenga, mejor beneficia al sector privado”.

“Hay obras que necesariamente requieren muchísima inversión, no cualquier privado está en condiciones de hacerla, y que además el retorno de ese capital o inversión es muy lento, porque son obras de características de infraestructura que Argentina necesita”, expresó Franco. Para finalizar, dijo que, “no es fácil encontrar privados que estén dispuestos a financiar”.