Los efectos de la emisión cero: “El aumento de la demanda hace al peso más fuerte porque el Gobierno no inyecta al mercado”

El Gobierno se encuentra muy expectante a los efectos de la emisión cero, sobre todo porque al aumentar la demanda de pesos, se produce una reducción del dólar y un posterior achique de la brecha. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se contactó con el analista económico, Leonardo Piazza.

“El Gobierno, a raíz de las últimas medidas de emisión cero y de secar la plaza de pesos al no emitir más por ningún concepto, logra de que la base monetaria se congele, cuando no hay emisión, solamente se mueve por la demanda de la gente”, comentó Leonardo Piazza. “Cuando la demanda de la gente sube, el Banco Central, a través de una emisión no inflacionaria, los compra”, agregó.

El Gobierno está logrando su objetivo que es bajar la brecha

Posteriormente, Piazza planteó: “Es lógico que esté bajando el dólar, fundamentalmente el blue, por secar la plaza de pesos, con lo cual, desde el punto de vista del objetivo del Gobierno, la brecha está bajando y podemos entrar en un circuito de una baja mayor”.

Cuál es el efecto monetario que se produce cuando aumenta la demanda de la gente

“No se produce la devaluación del dólar oficial porque está secando la plaza de pesos, al estar la emisión monetaria en cero, hace que la única demanda de pesos sea de la gente, ya que el Gobierno no inyecta pesos al mercado”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Cuando la gente necesita pesos, se produce un efecto monetario donde no es que la base monetaria queda fija, sino que la base monetaria crece porque la demanda crece”.

Por otro lado, el analista económico señaló: “El aumento de la demanda hace al peso más fuerte, eso hace que el dólar informal vaya para abajo y la brecha se achique”. A su vez, remarcó que, “la contracara de esto es que el Banco Central no puede acumular reservas, ya que interviene en el mercado vendiendo dólares para que los financieros formales vayan para abajo”.

“Bajar la brecha y bajar el dólar financiero es muy bueno para el proceso de desinflación que se viene dando, pero desde el punto de vista para acumular reservas, evidentemente eso no se está dando”, explicó Piazza. A modo de cierre, expresó: “Es muy probable que en este semestre llegue a finales de diciembre con menos USD 8.000 millones de reservas netas”.