Argentina aún no recupera su oferta completa de vuelos post pandemia

Con la llegada de la pandemia en el año 2020, los vuelos se vieron afectados debido a la propagación del covid 19 proveniente de los pasajeros que embarcaban de otros países, por lo cual las aerolíneas debieron suspender su actividad. Sin embargo, según el Delegado General de América Air Europa, Diego García, post pandemia hubo un aumento del 17% de la oferta correspondiente a vuelos internacionales.

La situación positiva de Europa de cara a los vuelos

“Con lo que respecta a Europa, la situación es muy positiva con lo ocurrido post pandemia. Hemos recuperado la oferta que teníamos previo a la pandemia por coronavirus e incluso hemos aumentado un 17%. En el continente europeo es una realidad de todas las aerolíneas”. declaró Diego García. Con respecto a la Argentina, manifestó que el turismo doméstico, “se ha recuperado y está a niveles de un 10% por encima de lo que ocurría en el 2019”.

Los impuestos que deben afrontar los argentinos para viajar al exterior

García detalló las complicaciones que presenta el pasajero argentino para viajar al exterior: “El tema de los impuestos es un combo muy importante. Hoy el pasajero que viaja al exterior, abona un 50% más del valor que está pagando. Son percepciones de adelanto de ganancias, impuesto país y adelanto de bienes personales. Además, recordemos que el Estado prohibió las cuotas para los tickets internacionales”.

“Por otro lado, Argentina todavía no recuperó su oferta en algunos segmentos que tenía previo a la pandemia”, disparó el Delegado General de América Air Europa. “Como al argentino le cuesta tanto viajar al exterior, rutas con países limítrofes o con Estados Unidos no tienen la misma oferta que había previo a la pandemia”, completó.

En otra instancia, el entrevistado comentó que todavía hay compañías que no regresaron y que operaban antes de la pandemia. “Había muchas rutas en el exterior y puntos domésticos en Argentina como Córdoba, Rosario y Salta que todavía no han retornado. Ahí es donde se ve la falta de conectividad que no retornó post pandemia”, concluyó.