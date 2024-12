¿Malentendido en el anuncio del arancelamiento a extranjeros?: “Lo que Adorni manifestó es bastante endeble e impreciso”

La última conferencia de prensa efectuada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, tuvo fuertes repercusiones cuando se anunció que los extranjeros que asistan a la universidad pública o a los centros de salud iban a tener que pagar para utilizar dichos servicios. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el abogado constitucionalista, Felix Lonigro.

“Lo que Adorni manifestó como vocero es bastante endeble e impreciso”, comentó Felix Lonigro. “En primer lugar no hay nada todavía, Adorni dijo vamos a implementar, no se sabe qué quiere decir vamos a implementar, si piensa dictar un decreto el Presidente o enviar un proyecto de ley”, agregó.

Qué debe modificarse para que sea posible el arancelamiento a extranjeros

Posteriormente, Lonigro planteó: “Para que sea posible el arancelamiento a extranjeros es necesario modificar la ley de educación superior, que es la que prevee la gratuidad de la educación pública, estatal y universitaria”. Luego, manifestó que, “hay que tener en cuenta que estamos en receso legislativo desde hace 3 días y si no envía el proyecto de ley a extraordinarias, esto recién va a ser tratado en marzo del año que viene”.

“A lo mejor es un decreto de necesidad y urgencia, pero los DNU son los que dicta el Presidente para hacer cosas que le corresponde al Congreso, además, si es un decreto de necesidad y urgencia sería inconstitucional”, sostuvo el entrevistado. “No hay una circunstancia excepcional que el Presidente podría invocar para cobrarle a los extranjeros, por lo cual, se da por sentado que esto será un proyecto de ley que se enviará al Congreso”, complementó.

Faltan detalles en lo anunciado por Manuel Adorni

Por otro lado, el abogado constitucionalista señaló: “Si un extranjero no tiene ningún tipo de residencia, es un extranjero ilegal y a los extranjeros ilegales no hay que arancelarlos, hay que echarlos, por lo cual, el vocero no tuvo un buen día a la hora de expresarse”. A su vez, remarcó que, “como todavía está todo muy en el aire, esto es algo que tenemos para rato y es más que nada tirar algo que pueda diluir el problema de la Ficha Limpia”.

“Alguien que viene a la Argentina con una residencia temporaria, que viene con la idea de estudiar y formarse a nuestro país para después irse, claramente tiene que pagar”, expresó Lonigro. “Lo mismo ocurre con la salud, a ningún extranjero se lo va a dejar tirado en el piso si tiene una urgencia, inclusive a los ilegales, pero sino Argentina se convierte en una suerte de hospital del mundo”, concluyó.