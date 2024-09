Miguel Ponce: “El mayor esfuerzo del Gobierno es consolidar un tercio que le garantice gobernar por decreto”

La presentación del presupuesto 2025 dejó una gran cantidad de factores por analizar y lo que llama la atención de los analistas es el elevado número que tendrían que ajustar las provincias, lo cual plantea una incógnita sobre si no habrá una especulación por detrás. Ante este panorama, este medio se puso en comunicación con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“El día de hoy va a ser un paréntesis de este reflujo posterior a lo que fue la noche del domingo”, comentó Miguel Ponce. “El mundo económico y el que tiene que tomar decisiones, están muy atentos, a nivel mundial, de qué va a ocurrir en la conferencia de prensa de Powell, si la tasa va a bajar 25 o 50%”, agregó.

Posteriormente, Ponce planteó: “El único número que dio en el discurso Javier Milei fue la cifra de USD 60.000 millones que le pedía de ajuste a las provincias que ya habían sido ajustadas”. Luego, manifestó que, “este hecho nos pareció desmesurado cuando lo escuchamos por primera vez y nos sonó ese número porque no pudimos evitar asociar a los USD 54.000 millones del stand by del FMI”.

El pedido de los gobernadores a Maximiliano Pullaro

“Los gobernadores fueron muy fuertes y contundentes, de hecho, le están pidiendo a Pullaro que retire la firma o amague con retirar la firma del Pacto de Mayo”, sostuvo el entrevistado. “Todos los que conformaron esa definición a favor de la Ley de Bases y que luego acompañaron el mantenimiento del veto, habían escuchado que les iban a transferir lo que no habían transferido hasta ese momento”, complementó.

¿El Gobierno quiere que le aprueben el presupuesto?

Sobre la misma línea, el especialista en comercio exterior señaló: “Las provincias escuchan que les van a pedir un mayor ajuste sobre el ajuste, el presupuesto lo tienen que votar los representantes de esas provincias, entonces, no se sabe si van a venir a votar después de que no les cumplieron las promesas anteriores”. En este contexto, remarcó que, “uno se pregunta si el Gobierno quiere que le aprueben el presupuesto o no”.

A modo de cierre, Ponce expresó: “El mayor esfuerzo a realizar, de aquí a las elecciones, por parte del Gobierno y tal vez sea el objetivo electoral del año que viene, no es ganar la elección, es consolidar el número de un tercio porque eso le garantiza que puede gobernar por decreto”.