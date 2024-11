Miguel Ponce: “Los mercados están reflejando que se habría declarado de manera abierta una guerra comercial”

En diálogo con Canal E, el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, habló sobre las repercusiones que trajo sobre el mercado la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y cómo el centro de la agenda estadounidense se centrará en competir contra China. También se refirió al impacto que tiene el aumento de tasas para Argentina y que eso podría transformar al país norteamericano en una aspiradora de dólares.

“Cuando se llegó a la cifra de 277 electores, cuando se sobrepasan los 270 la certeza ya estaba y es ahí donde empezaron a funcionar los mercados, los cuales no paran nunca y el pre mercado oficial ya daba lo que empezó a denominarse el trade Trump”, comentó Miguel Ponce. “Todos los bonos de Estados Unidos y todos los papeles subiendo, se empezó a hablar de suba de tasas y empezó a caer violentamente el peso mexicano”, agregó.

Guerra comercial

Posteriormente, Ponce planteó: “México se adelanta a lo que va a ocurrir con otros países de la región, que no ha estado en la agenda de ninguno de los candidatos, es decir, la agenda importante de Estados Unidos es coincidente, y es política de estado, con China”. Luego, manifestó que, “los mercados están reflejando que se habría declarado de manera abierta una guerra comercial”.

El aumento de tasas por parte de Estados Unidos sería un problema para Argentina

“El aumento de tasas no es una buena noticia para Argentina, hay que mirar con mucha curiosidad y atención lo que van a ser las primeras reacciones”, sostuvo el entrevistado. “Si la tasa sube, nuestras commodities bajan, pero la suba de tasas implica que Estados Unidos comienza a actuar como una aspiradora de dólares y capitales que empiezan a dejar los mercados emergentes”, complementó.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “Lo que más impactó fue el triunfo de Trump en Pennsylvania, donde había cifradas esperanzas de los demócratas de poder hacer una mejor elección”. A su vez, remarcó que, “a las 8 de la mañana, cuando empezaban oficialmente las mesas, habían votado 83 millones de personas, es decir, superando holgadamente el 60%”.

“Las encuestas marcaban una paridad que en realidad escondía un voto vergonzante, muchas encuestas no registraban el voto a Trump porque muchos encuestados no querían reconocer que al decir que no sabían iban a votar a Trump”, expresó Ponce. A modo de cierre, dijo que, “hubo un aliciente a último momento, una convocatoria muy fuerte de Trump a la juventud”.