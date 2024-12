Miguel Ponce: “Si no hay salida del cepo, cualquier RIGI es una fantasia"

El leve rebote que tuvo el dólar en los últimos cierres despertó las alarmas en el mercado cambiario y se plantea la posibilidad de que el carry trade llegue a su fin, si bien podría tratarse de un hecho estacional, todas las acusaciones apuntan a lo que está ocurriendo en Brasil y lo barato que resulta irse de vacaciones al exterior. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“El debate es qué va a hacer el Gobierno, el Gobierno no intervino, algunos dicen que después de las declaraciones que había hecho Milei preocupado por la baja del dólar y tan chica la brecha, hasta miraron con simpatía en el Banco Central el rebote del dólar”, comentó Miguel Ponce. “Brechas de esta naturaleza están implicando las expectativas que hay en relación a la presión sobre la propia inflación”, agregó.

Desde el Gobierno apuntan a Brasil como el culpable del rebote en el dólar

Posteriormente, Ponce planteó: “El comportamiento de la brecha impone la pregunta de si esto va a frenar la escalada o marca que va a haber mayor presión y esto implica rápidamente si esta situación va a ser trasladada a precios o no, la economía real qué está mirando”. Luego, manifestó que, “Caputo, explícitamente, le da la culpa de lo ocurrido al tema Brasil, hay algo de eso pero no solo es eso”.

“El efecto Brasil significa para nosotros que vamos a tener una salida y un saldo de nuestra balanza turística de alrededor de USD 5.000 millones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Se espera que en Brasil, en estos momentos, comience a llegar gente como cuando fue el Mundial 2014 y algunos dicen que va a superar ese número, la expectativa que hay es muy grande”.

Por otro lado, el especialista en comercio exterior señaló: “La gran apuesta es que los sectores medios, que anteriormente miraban con envidia a los que podían viajar y traerse sus productos electrónicos de afuera, ahora lo puedan hacer desde acá”. A su vez, remarcó que, “ahora empezó a haber otro debate entre los importadores que traen aprovechando el puerta a puerta con los importadores formales que tienen más gastos”.

El Gobierno intervendrá para mantener la brecha

“Si no hay salida del cepo, todos los RIGI, sea el RIGI grande o el RIGI para las PyMEs, son una fantasía, nadie va a traer los dólares para enterrar si luego no puede girar los dividendos”, expresó Ponce. Para finalizar, dijo que, “yo creo que el Gobierno va a intervenir, que la brecha de 10% es un techo y no un piso”.