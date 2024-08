Morra sobre la caída de los mercados: “Es un fenómeno global en el que los activos están perdiendo valor”

El lunes negro marcó una situación alarmante a nivel mundial, la cual comenzó desde Japón y se fue expandiendo hacia las bolsas bursátiles más importantes del mundo. Argentina no queda exenta de esta problemática y se ha podido ver una suba en el riesgo país pero no por cuestiones locales. En relación a este tema, este medio dialogó con el economista y ex viceministro de economía, Fernando Morra.

“La gran diferencia que tenía Japón respecto del resto de los bancos centrales del mundo es que había dejado su tasa de política monetaria muy baja”, comentó Fernando Morra. “Eso provocó que, en algunos casos, inversores muy especulativos se endeudaban en Japón a tasas bajas, sacaban el capital y especulaban en la bolsa de Estados Unidos o Corea del Sur, que es una de las que sufrió el impacto mucho más rápido”, agregó.

Cómo impactó la suba de la tasa de interés en los inversores especuladores

Posteriormente, Morra planteó: “Hace 2 semanas, el Banco Central de Japón anunció que iba a empezar a subir las tasa de interés”. Luego, manifestó que, “el que estaba con deuda termina descalzado, es decir, cuando sube la tasa de interés, a los inversores les resulta más caro refinanciar esa deuda y tienen que empezar a salir a vender sus acciones afuera para cancelar los créditos”.

La suba del riesgo país en Argentina no se debe a un factor local

“Lo más importante es tratar de diferenciar, no está subiendo el riesgo país por una cuestión local”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esto es un fenómeno internacional, de repente el mundo o los inversores están marcando pérdidas y están retirándose de su posición en activos”.

Sobre la misma línea, el economista señaló: “Lo más probable es que suba el riesgo país no solo en Argentina, sino también en Colombia, Perú, Chile, Brasil, es decir, estamos viendo un fenómeno global donde los activos están perdiendo valor, tanto las acciones como los bonos”. A su vez, remarcó que, “cuando pierde valor un bono sube la tasa de interés y es lo que llamamos suba del riesgo país”.

“Cuando baja el precio de los bonos argentinos, sube el dólar contado con liquidación y va a subir también el dólar mep”, expresó Morra. Para finalizar, dijo que, “hay una presión cuando baja el precio de los bonos en dólares a la suba de los dólares financieros”.